La papalina di Francesco come le maglie dei calciatori: va all’asta con tanto di autografo

Per beneficenza

Non è la prima volta che un oggetto di un Pontefice viene messo in vendita. Lo zucchetto è stato donato da Bergoglio a una onlus per sostenerne i progetti: il valore stimato è tra i 30mila e i 40mila euro.

Non solo le magliette dei calciatori, anche un’autentica papalina pontificia, indossata da papa Francesco, può finire all’asta, con tanto di autografo. Il copricapo è protagonista di una vendita senza precedenti su Catawiki, dove fino al 27 aprile sarà possibile aggiudicarselo. Il valore stimato è tra i 30mila e i 40mila euro. La papalina in seta bianca, indossata da Francesco e firmata a mano all’interno, è accompagnata da un certificato ufficiale firmato dal Segretario particolare di Sua Santità, don Fabio Salerno, e da un timbro a secco della Segreteria Pontificia: un livello di documentazione, tracciabilità e autenticazione tra le più complete mai associate a un cimelio pontificio.

All’asta la papalina indossata e autografata da Bergoglio

Non è la prima volta che un oggetto legato al Papa è presente su Catawiki. Negli anni passati, altri pezzi straordinari hanno fatto parlare di sé: nel 2024, una bicicletta Pinarello Dogma F12 donata al Pontefice dal ciclista Egan Bernal è stata venduta per 14mila euro; una chitarra Gibson “Lucille” donata a Giovanni Paolo II da BB King ha raggiunto i 45mila euro. Con una stima tra i 30 mila e i 40 mila euro, lo zucchetto rappresenta non solo un pezzo unico per collezionisti e credenti, ma anche un’opportunità concreta per sostenere chi ha più bisogno.

Il regalo di Francesco per sostenere la onlus che promuove l’arte e la cultura

Donato a History Life Onlus, organizzazione no profit impegnata nella promozione della cultura e nel sostegno a progetti educativi e sociali, il ricavato dell’asta sarà interamente destinato all’associazione, a supporto di iniziative rivolte a comunità in difficoltà. «La papalina ci è stata consegnata direttamente presso l’edificio Santa Marta, all’interno del Vaticano, dopo che il Papa aveva espresso la sua volontà di sostenere il nostro lavoro. È stato un momento molto toccante», ha raccontato Federico Storti, presidente della History Life Onlus. «Grazie a Catawiki, abbiamo oggi l’occasione di trasformare quel gesto di supporto in qualcosa di concreto, offrendo la possibilità a qualcuno di possedere un oggetto straordinario e, allo stesso tempo, fare del bene in un periodo storico complesso», ha aggiunto.