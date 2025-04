Italia-Turchia, Abodi firma il “Memorandum di cooperazione su Giovani e Sport”. Ecco cosa prevede l’intesa

Sport senza confini

La diplomazia sportiva nel dettaglio di una collaborazione bilaterale che dispone progetti e programmi inclusivi. Ecco cosa prevede l'accordo sulla cooperazione in materia di politiche giovanili e sport firmato oggi dal ministro Abodi con il suo omologo turco

Con la firma di oggi del “Memorandum di intesa sulla cooperazione in materia di politiche giovanili e sport“, avvenuta in occasione del vertice intergovernativo Italia-Turchia da parte del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del Ministro per la Gioventù e lo Sport della Repubblica di Turchia, Osman Askin Bak, è stato ulteriormente rafforzato il legame di amicizia e collaborazione che lega le due Nazioni e i loro popoli. L’intesa, avente durata quinquennale, definisce un quadro di cooperazione strategica volto a promuovere iniziative congiunte di valutazione, formazione, ricerca e sviluppo per le politiche giovanili e sportive.

Italia-Turchia e sport, firmata l’intesa

Il Memorandum – si legge in una nota – rafforza la collaborazione bilaterale nell’ambito del consolidato rapporto con i Paesi del Mediterraneo, riconoscendo l’importanza della Turchia quale crocevia strategico, non solo dal punto di vista geopolitico ma anche da quello culturale e sociale. L’accordo consentirà di realizzare progetti concreti per i giovani tra i quali programmi di scambio, e condividere buone pratiche su temi quali occupazione, stili di vita sani e benessere psico-fisico.

La diplomazia sportiva nel dettaglio

In ambito di diplomazia sportiva, in vista dell’organizzazione congiunta da parte di Italia e Turchia dei campionati europei di calcio Uefa Euro 2032, e in considerazione dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 e dei XXI Giochi del Mediterraneo 2026, saranno previsti scambi di visite e attività che coinvolgeranno le rispettive squadre nazionali e gli atleti. Nonché la condivisione di esperienze tra allenatori, esperti e ricercatori che operano nei settori dello sport professionale, dello sport di base, della scienza dello sport, della medicina dello sport e del diritto sportivo.

Progetti e programmi inclusivi

Nel Memorandum, particolare attenzione è dedicata, inoltre, allo sviluppo e all’attuazione di progetti e programmi inclusivi volti a incoraggiare la pratica sportiva di persone con disabilità. Così come al contrasto al doping. Alla pirateria audiovisiva. Ma anche alla manipolazione dei risultati degli eventi sportivi. E al contrasto all’incitazione all’odio, alla corruzione e alla violenza negli stadi.

Italia-Turchia e sport: una collaborazione bilaterale

Si tratta, quindi, di uno strumento estremamente importante per approfondire ulteriormente la collaborazione bilaterale e al contempo utilizzare lo sport e le politiche giovanili quale mezzo fondamentale di promozione di pace. Dialogo. E sviluppo economico e sociale.

(Italpress)