Trovata morta in una valigia Ilaria Sula, la 22enne scomparsa a Roma. Si indaga sul fidanzato filippino

Il femminicidio

E’ stato ritrovato il corpo di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Furio Camillo, a Roma. Il corpo della giovane è stato ritrovato in un’area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione. Le indagini degli investigatori e della Squadra Mobile del commissariato San Lorenzo si concentrano sulla presunta storia recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine. Si indaga per omicidio. Sono in corso accertamenti in via Homs perché non si esclude che la giovane possa essere transitata nel quartiere Africano. Ilaria Sula era uscita la sera del 25 marzo scorso, dopo uno scambio di messaggi sul telefonino con qualcuno. Sembra che avesse un appuntamento proprio con questo coetaneo. Dal cellulare di Ilaria qualcuno risponde ai messaggi, ma alle amiche che hanno dato l’allarme, insieme ai genitori, non sembra che a rispondere sia Ilaria. La ragazza non aveva portato con se i suoi trucchi, aveva riferito la sua più cara amica deducendone che Ilaria non pensasse di rimanere fuori casa a lungo.

Dal suo armadio mancavano alcuni indumenti sportivi, probabilmente sono quelli che indossava la sera in cui è scomparsa.

I sospetti sull’ex fidanzato filippino di Ilaria Sula

A incastrare l’ex fidanzato di Ilaria Sula, la ragazza trovata morta in una valigia in un dirupo in provincia di Roma, sarebbero stati anche i tabulati e le celle del telefono della ragazza. Analizzandoli gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Roma, avrebbero individuato il 23enne che nei giorni della scomparsa della ragazza, sparita dal 25 marzo, avrebbe utilizzato il telefono della giovane anche per postare storie sul profilo social di Ilaria. Il ragazzo è attualmente sotto interrogatorio.