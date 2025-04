Il Premierato verso la Terza Repubblica: a Cosenza l’incontro organizzato dal circolo territoriale di Nazione Futura

Il convegno

“Il Premierato verso la Terza Repubblica” è il tema dell’incontro organizzato dal circolo territoriale di Nazione Futura di Cosenza che si terrà sabato 5 aprile alle 17,30 presso la Biblioteca nazionale. Un incontro che verterà su una delle riforme più importanti messe in campo dal governo Meloni.

Parteciperanno, il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, la deputata della Lega, Simona Loizzo, la presidente della commissione affari istituzionali del Consiglio regionale della Calabria, Luciana De Francesco. Interverranno il responsabile del circolo di Cosenza, Vincenzo Campanella, i dirigenti Alex Bavoso, Alessandro Conforti e Antonio Mattia Bruno.

“Abbiamo voluto organizzare una riflessione su un tema di grande importanza – ha detto Vincenzo Campanella – che riguarda e interessa da vicino gli italiani.

Oltre il 60%della popolazione è favorevole alla riforma perché garantirebbe stabilità e certezza di governo. Sulle orme di ciò che sta facendo Francesco Giubilei noi, in periferia – ha aggiunto Campanella – cerchiamo di aprire e sollecitare un dibattito che faccia maturare partecipazione e avvicini le nuove generazioni alla vita politica nazionale. Il tema del Premierato è visto favorevolmente anche al Sud, in un contesto nel quale le riforme che hanno portato all’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti della Regione ha migliorato notevolmente la vita degli enti locali”.

“Come ha sempre detto giustamente Francesco Giubilei – ha continuato Campanella – il pensiero conservatore è innovativo ed è legato a una concezione del futuro che sia caratterizzato da riforme in grado di colpire la disaffezione delle nuove generazioni rispetto alla vita politica”. Nazione Futura a Cosenza è stata protagonista di iniziative culturali significative, come la campagna referendaria sulla città unica.