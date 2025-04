Il funerale di Ilaria Sula e la nuova pista: la madre di Mark Samson è indagata per occultamento di cadavere

Il femminicidio

Si sono svolte oggi le esequie della studentessa 22enne Ilaria Sula, vittima di femminicidio, con il corteo funebre iniziato dalla casa familiare di viale dello Stadio a Terni e conclusosi nel cimitero comunale. Per una tragica coincidenza, nella stessa giornata si sono svolte anche le onoranze per la sua coetanea siciliana Sara Campanella, anche lei vittima di un femminicidio. L’uscita del feretro bianco, coperto di rose bianche e rosse, è stato seguito da un lungo applauso delle diverse centinaia di persone, tra amici e parenti, giunti per l’estremo saluto a Ilaria. La madre, il padre e il fratello erano dietro il carro funebre mentre una ragazza sollevava in aria una foto di Ilaria. “Per Ilaria e per tutte le altre vittime, basta violenza sulle donne”, è stata la scritta presente su uno degli striscioni affissi davanti alla sua abitazione, insieme ai fiori e agli altri cartelli. “Non vogliamo perdere un’altra sorella”, si leggeva ancora su un’altra inserzione.

Ilaria Sula è stata uccisa dal suo ex fidanzato 23enne filippino Mark Antony Samson con tre coltellate al collo: il corpo della ragazza è stato ritrovato successivamente dentro una valigia, nel dirupo di un bosco del comune di Poli, in provincia di Roma. Il ragazzo, reo confesso, è ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e di occultamento di cadavere. Il giovane avrebbe pugnalato la sua ex ragazza nel proprio appartamento in via Homs, nel quartiere Africano di Roma. Inoltre, secondo Fabrizio Gallo, l’avvocato del giovane accusato, oggi ha avuto luogo in questura l’interrogatorio della madre di Samson, che è a sua volta indagata per concorso in occultamento di cadavere.

Il funerale di Ilaria Sula

Due schiere di persone hanno atteso il feretro di Ilaria Sula all’ingresso del cimitero comunale ternano mentre il padre, la madre e il fratello hanno seguito il carro funebre fino al luogo di sepoltura, dove si è svolta una breve cerimonia funebre con rito islamico. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha preso la parola per ricordare la giovane ragazza rimasta uccisa in seguito alla violenta emorragia provocata dai fendenti dell’ex: “Non voglio nemmeno immaginare il dolore della famiglia di questa ragazza che ha trovata sulla sua strada un diavolo, un uomo indegno di essere chiamato uomo”. “Oggi Ilaria non doveva essere qui in questa condizione. Ringrazio la comunità musulmana e quella albanese per la dignità con cui vivono questo momento estremamente difficile e inaspettato – ha proseguito il primo cittadino – speriamo che la giustizia italiana per una volta non voglia darci parole inutili. Nessuno dimentichi l’ennesimo femminicidio. Ergastolo”.

L’ultima parola proferita dal sindaco è stata ripetuta da molte persone presenti oggi alle esequie della studentessa. “Siamo qui per salutare per l’ultima volta mia figlia Ilaria, non meritava questa fine. Chiediamo giustizia e ringraziamo la polizia italiana”, ha detto il padre della giovane studentessa a margine del rito funebre.

La madre di Mark Samson è indagata insieme al figlio

“Adesso è il momento di chiedere scusa e perdono alla famiglia di Ilaria Sula. E’ l’unica cosa che mi sento al momento di dire”, ha spiegato l’avvocato di Mark Samson, Fabrizio Gallo, per poi aggiungere che “oggi sono in corso i funerali ci associamo al dolore della famiglia, noi facciamo il nostro dovere ma non possiamo non dire che il ragazzo deve pagare e che il fatto è grave”. Successivamente, il difensore legale del ragazzo ha annunciato che “il padre di Mark Samson non verrà ascoltato oggi” e che “lui non era in casa e questo è assodato, rientra la sera e l’omicidio avviene a metà mattina. La madre invece era in casa e adesso sta chiarendo quali sono state le sue condotte“.