Il Dna di Andrea Sempio sotto due unghie di Chiara: la perizia che riapre il caso Garlasco

Il perito della procura

Sui frammenti di due unghie di Chiara Poggi c’è un Dna maschile “perfettamente sovrapponibile” con quello attribuito dalla difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Garlasco, ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, nuovamente indagato per la morte della ventiseienne.

Sono le conclusioni – in possesso dell’Adnkronos – del genetista Carlo Previderé, incaricato dalla Procura di Pavia di analizzare la traccia genetica che potrebbe ‘riaprire’ il caso sul delitto del 13 agosto 2007. Nella sua consulenza di 60 pagine l’esperto svela come dall’analisi “dei numerosi reperti” consegnati dai carabinieri di Milano “sono emersi cinque differenti aplotipi Y (cioè Dna, ndr), riconducibili a cinque differenti linee maschili”. In particolare, le tracce genetiche sono state trovate sul quinto dito della mano destra e sul primo e quarto della mano sinistra.

Cosa dice la super perizia che riapre il caso Garlasco

“La comparazione di quattro di questi aplotipi con quelli parziali ricavati dai margini ungueali ha consentito di escludere che i soggetti (e tutti i loro parenti correlati in linea paterna maschile)” siano venuti in contatto con le mani della vittima. Per contro, “uno dei cinque aplotipi ottenuti è risultato perfettamente sovrapponibile a quello” identificato nella consulenza di Matteo Fabbri a cui anni fa la difesa di Stasi si è rivolta per ‘estrarre’ il Dna di Sempio ‘rubato’ da un cucchiaino, una tazzina e una bottiglietta d’acqua.

Il risultato è “compatibile” con la traccia sulla mano destra e sul primo dito della mano sinistra. “Escluso”, invece, che la traccia sui frammenti dell’unghia del quarto dito della mano sinistra della vittima sia “riferibile” al (presunto) Sempio e ad Alberto Stasi. Conclusioni che da cui si riparte nell’incidente probatorio in cui si esaminerà, tra gli altri, il Dna prelevato lo scorso 13 marzo a Sempio.

I carabinieri hanno sequestrato anche la spazzatura di Andrea Sempio

Nel novembre del 2023 i carabinieri di Milano sequestrarono un sacco della spazzatura davanti all’abitazione di una familiare di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’atto investigativo, anticipato dalla ‘Provincia Pavese’ è allegato alla richiesta di incidente probatorio della Procura di Pavia accolta dalla gip Daniela Garlaschelli che ha disposto nuovi accertamenti. Anche questi rifiuti dovrebbero essere dunque analizzati. Risultano anche altri sequestri analoghi sia della pattumiera fuori dalla casa di Sempio sia di quella del negozio di telefonia dove lavora. Al momento non e’ chiaro se questi prelievi servissero per le analisi genetiche o per altro.

L’incidente probatorio inizierà il 9 aprile col conferimento dell’incarico al perito e i relativi quesiti. Lo stesso giorno, davanti al Tribunale della Sorveglianza di Milano, si svolgerà l’udienza per discutere la semilibertà di Alberto Stasi, che sta scontando la condanna a 16 anni per il delitto nel carcere di Bollate.