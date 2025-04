I manager promuovono il governo: a Cernobbio due su tre danno un giudizio positivo

Forum Ambrosetti

Sintonia anche sulla risposta da dare ai dazi: per gli oltre 200 dirigenti riuniti a Villa d'Este bisogna puntare su competitività e diversificazione dei mercati

Oltre due manager su tre esprimono un giudizio positivo sull’operato del governo, dal quale si aspettano possa ancora migliorare. È quanto emerso dal primo televoto della seconda giornata del workshop “Lo scenario dell’economia e della finanza”, organizzato da The European House Ambrosetti a Villa d’Este, che ha coinvolto oltre 200 tra manager e banchieri, poi interrogati anche su dazi e scenari europei, tra Piano di difesa e valutazioni sull’operato delle istituzioni comunitarie.

Il governo supera “l’esame” dei manager

Nel dettaglio, il 67,6% dei partecipanti ha dato una valutazione positiva dell’esecutivo, valutando nel 54,9% che il governo può fare ancora di più. Il 12,7%, poi, considera l’operato molto positivo, ritenendo che si stia muovendo molto bene. Al contrario, il 30,9% ha espresso un giudizio negativo, ma solo per il 7% di questa quota minoritaria si tratta di una bocciatura. Il 23,9%, infatti, riconosce comunque al governo buone intenzioni, sebbene ritenga che non siano sufficientemente incisive.

La sintonia sulla risposta da dare ai dazi Usa

Il secondo televoto di Cernobbio è stato dedicato all’Agenda per l’Europa, con un focus particolare sui dazi. Un manager su tre ritiene che la risposta dell’Ue debba essere quella di rafforzare le relazioni commerciali con partner diversi dagli Stati Uniti. Alla domanda sulle strategie da adottare, il 43,4% dei partecipanti ha indicato la necessità di investire in innovazione e transizione digitale per accrescere la competitività delle imprese. Il 35,9% ha suggerito invece di puntare su nuove relazioni commerciali, superando la centralità degli Stati Uniti.