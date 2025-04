Fermato il presunto killer di Sara Campanella: è un compagno di corso della 22enne

Femminicidio a Messina

È stato fermato il presunto autore dell’omicidio di Sara Campanella, la giovane ventiduenne ferita a morte ieri a Messina dai colpi di coltello del suo carnefice. Nella notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito il decreto di fermo emesso dalla Procura peloritana.

Il fermato sarebbe un giovane che frequentava lo stesso corso di laurea di Sara. Alcuni testimoni lo avrebbero visto litigare con lei lungo viale Gazzi prima del delitto. Secondo le testimonianze dei colleghi, la ragazza aveva da poco deciso di interrompere la loro relazione, una scelta che lui, un fuori sede della provincia di Siracusa, non avrebbe accettato. A quel punto la tragedia consumatasi ieri pomeriggio, quando Sara Campanella, originaria di Portella di Mare, una piccola frazione di Misilmeri, in provincia di Palermo e che da qualche giorno aveva compiuto 22 anni, e’ stata accoltellata di fronte all’ingresso laterale dello stadio “Celeste”.

Sara Campanella uccisa a coltellate a Messina

Dopo l’aggressione, con una profonda ferita al collo, era stata stata trasferita in condizioni gravissime al Policlinico, dove studiava, ed e’ deceduta. Alcuni testimoni avevano sentito le urla della giovane ferita dal coetaneo che sarebbe giunto a bordo di un’auto: la lite, le urla e il gesto omicida. Un giovane che aveva anche lui finito di studiare in quelle ore, aveva assistito alla scena e ha inseguito l’omicida, ma non e’ riuscito a raggiungerlo. “L’ho visto scappare e mi sono messo a inseguirlo”, ha raccontato agli inquirenti. Adesso la svolta con il fermo del presunto assassino.

”Siamo increduli e attoniti. Qualche ora fa è stata diffusa dagli organi di stampa la notizia che la nostra giovane concittadina Sara Campanella è stata uccisa a Messina dove studiava scienze infermieristiche. Sara aveva solo 22 anni, era una giovane brillante, studiosa, determinata e solare, morta a causa di femminicidio. Un gesto violento e brutale l’ha portata via”. A dirlo è il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, dopo l’omicidio della giovane studentessa accoltellata alla gola in viale Gazzi, nella zona sud di Messina. Sara, iscritta al terzo anno del corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico dell’Università degli Studi di Messina, era originaria proprio di Misilmeri.