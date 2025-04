Feltri incenerisce Renzi: “Ha fatto una c… enorme, una cosa che non farebbe neanche un bambino…” (video)

A Milano

“Ha fatto una stupidata enorme quando era presidente del Consiglio, una cosa che non fa nemmeno un bambino: ha fatto un referendum e ha aggiunto ‘io se referendum non passa, mi dimetto”. Il referendum non è passato e lui si è dimesso”, ha ironizzato Vittorio Feltri rivolgendosi al senatore di Italia Viva Matteo Renzi , durante la presentazione dei loro libri “Il latino lingua immortale” e L’influencer” alla Mondadori di Milano. Lui ne ha sorriso, consapevole…