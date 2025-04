Federica Pellegrini contro Jannik Sinner: “Troppi favoritismi sul doping, andava squalificato subito”

Il "dissing"

L’attacco che non ti aspetti: Federica Pellegrini conto Jannik Sinne: “Perché non è stato sospeso subito?”, si chiede la campionessa italiana in un’intervista a Repubblica, parlando esplicitamente di favoritismi nei confronti del tennista azzurro. “Viene difeso da tutti, a prescindere. Ma la sua vicenda è stata trattata diversamente rispetto al 99% dei casi. Perché il caso Sinner deve essere diverso? Questa è la mia domanda”.

Federica Pellegrini attacca Jannick Sinner

Nessuna comprensione, da parte dell’ex campionessa di nuoto, sul caso Clostebol nel quale è incappato Sinner. Nessuno sconto in quanto italiano, anzi. “È vero che se il mio fisioterapista beve una birra e investe qualcuno non è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisio usa una crema su di me e poi io risulto positivo. La squalifica è ovvia e giusta ma è arrivata appunto solo dopo il ricorso dell’Agenzia: perché il caso Sinner deve essere diverso? Una sospensione immediata non c’è stata. Non dico che ci dovesse essere, ma di fatto è stato trattato come un caso diverso dal 99% degli altri atleti che hanno pagato una negligenza per doping”. Il doping, come si intuisce dall’intervista, è un suo pallino, ma anche di tutti gli atleti corretti. “Ogni giorno dobbiamo fornire un’ora di slot di reperibilità. anche quando siamo in vacanza, per consentire all’antidoping di venirci a trovare ovunque siamo. Io avevo una sveglia che suonava alle 10 di sera con scritto location form, per ricordarmi che dovevo aggiornare l’indirizzo a cui mi trovavo”. Ecco perché, evidentemente, non perdona Sinner, giustificato nonostante la leggerezza del suo staff.