“Fascio stai attento!”, scritte minacciose a una sede romana di FdI. C’è chi “festeggia” il rogo di Primavalle

Violenza rossa

Non è la prima volta che la sede di Monte Mario viene vandalizzata. Angelilli: "Atto doppiamente vile. Soltanto poche ore fa abbiamo inaugurato il murale in memoria di Stefano e Virgilio Mattei. Qualcuno non ha capito la lezione della storia. La sinistra abbia il coraggio di condannare"

L’odio ideologico continua ad ‘armare’ la mano di assai poco coraggiosi “militanti notturni”, presumibilmente di provata fede antifascista. Ancora una volta un sede di Fratelli d’Italia è stata vandalizzata con scritte minacciose in un’escalation di violenza alimentata dalla sinistra che incita alla rivolta sociale. “Fascio stai attento” è la scritta a vernice comparsa questa notte nella sede storica di FdI di via Assarotti nel quartiere romano di Monte Mario. Vandalizzata e oltraggiata per la seconda volta, secondo uno stanco copione che si ripete da parte di chi ha nostalgia dello scontro frontale che negli anni di piombo ha lasciato sul selciato senza vita tanti giovani innocenti. All’atto vandalico si aggiungono anche i danni causati alle serrande della sede. L’azione è avvenuta nella notte fra il 16 e il 17 aprile,a poche ore dall’52esimo anniversario del rogo di Primavalle in cui persero la vita Virgilio e Stefano Mattei.

Fascio stai attento! davanti alla sede di FdI a Monte Mario

“Un gesto già di per sé gravissimo, ma reso ancora più vile per la tempistica”, denuncia la vicepresidente della Regione Roberta Angelilli. “Solo poche ore prima, infatti, abbiamo commemorato la strage di Primavalle e inaugurato il murale dedicato ai fratelli Virgilio e Stefano Mattei. Una cerimonia toccante in cui, nel ricordare le morti innocenti e le vittime della violenza politica, si è posto l’accento sulla necessità, oggi più che mai, di rispettare le diverse idee politiche. E di confrontarsi democraticamente. Tutto ciò è stato vanificato dal vile attacco di questa notte”. Così la nota stampa firmata, oltre che da Angelilli, dal consigliere comunale Stefano Erbaggi e dal consigliere municipale Stefano Oddo.

Angelilli: atto doppiamente vile a poche ore dall’anniversario del rogo di Primavalle

“Non è la prima volta che la sede di via Assarotti viene fatta oggetto di oltraggi e assalti. Era accaduto anche lo scorso anno – denunciano gli esponenti di FdI. Anche in quella circostanza in concomitanza con l’anniversario della strage di Primavalle. Evidentemente da qualcuno non è stata ancora compresa la lezione della Storia. Auspichiamo che tutte le forze politiche, in particolar modo quelle di sinistra che governano la città, condannino questo gesto e prendano le distanze da chi ancora una volta mette odio e intolleranza prima del rispetto e della libertà”. “Assarotti – aggiunge Stefano Oddo – è uno degli ultimi presidi ancora aperti, in un’epoca in cui la politica si fa a colpi di tik e tok. Non ci spaventa qualche falce e martello sul muro. Continueremo con la massima serenità con le nostre attività sociali e culturali”.