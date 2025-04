“Torna a casa tua!”, Ivano Michetti dei Cugini di campagna vittima di un’occupante abusiva: “Non paga da tre anni…”

Ladri di case

Ivano Michetti, membro della celeberrima band pop italiana “Cugini di campagna” fondata nel 1970, è stato vittima dei ladri di case, come ha raccontato durante la trasmissione “Fuori dal coro” su rete 4, condotta da Mario Giordano. Nel 2022, il musicista aveva affittato un suo appartamento in zona Torpignattara a un signore iracheno, tale Kawa Abubakar, e alla sua famiglia. Poco dopo l’affittuario è partito nuovamente per il proprio paese, lasciando le chiavi di casa a una sua conoscente. La situazione si è complicata quando l’affittuario è tornato al proprio appartamento trovando un’altra donna che, oltre ad aver cambiato la serratura della porta, non accenna minimamente ad andarsene. “Faccio una causa, la vinco, ma lei non esce. È una barzelletta”, ha spiegato il cantante durante il programma.

Per di più, l’inviata di “Fuori dal coro” Natasha Fusetti non è riuscita a fare chiarezza sul caso, perché l’occupante si è barricata in casa urlando: “È casa mia, chiamo la Polizia. Chiamo i Carabinieri”, per poi minacciare denunce e insultando la giornalista: “Vaff***o vai, stai lì, rimani lì. Adesso chiamo la polizia e quando arriva la polizia parli con loro”. “Cosa le canterei se me la trovassi davanti? Anima miaaaa, li mor… tuaaaa”, racconta ironicamente Michetti durante la trasmissione citando una vecchia canzone del suo gruppo, con riferimento alla donna che ha occupato il suo stabile.

Ivano Michetti sull’occupante abusiva: “Sono tre anni che non paga, devo farlo io…”

“Faccio una causa, la vinco, ma lei non esce. È una barzelletta”, ha poi spiegato il membro dei “Cugini di campagna”. L’occupante abusiva dell’abitazione di Michetti si chiama Samia “e sono 3 anni che non paga l’affitto – spiega il cantante – spese del condominio e bollette devo pagarle io! 1000 euro”. Il 5 aprile del 2024, dopo la causa intentata dal padrone di casa, il Tribunale di Roma aveva ordinato alla donna di “reintegrare i ricorrenti nell’immobile sito in Roma rilasciandolo libero da persone e cose e consegnando le chiavi”, ma a quanto pare non l’ha fatto. “Quando ho visto il grande Mario Giordano, ho pensato: finalmente qualcuno che parla di case occupate!”, ha raccontato Ivano Michetti all’inviata del programma, che almeno è riuscita a documentare la chiusura al dialogo dell’occupante abusiva.

Il noto musicista non ha problemi economici o legati all’indisponibilità di un’abitazione, ma ha comunque deciso di denunciare l’ingiustizia alla trasmissione di Mediaset: d’altra parte, l’occupazione abusiva degli immobili è una vicenda molto frequente e nota ai tanti italiani che l’hanno subita.