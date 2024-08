I Cugini di Campagna contro Selvaggia Lucarelli: “Costruita e calcolatrice”. A “Ballando” già è polemica

“Ballando con le stelle”, il talent di RaiUno condotto da Milly Carlucci inizierà in autunno, ma già si apre il fronte polemico su Selvaggia Lucarelli. Carolyn Smith, la presidente della giuria, dopo aver rilasciato un’intervista al settimanale Mio, ha dichiarato di non aver avuto tempo per leggere il libro di Selvaggia Lucarelli, Il vaso di Pandoro: dedicato all’ascesa e alla caduta dei Ferragnez. Le parole della giudice di Ballando con le stelle sono state lette in verità quasi come una frecciata enan che tanto velata contro la collega con la quale ha avuto sovente battibecchi. “Preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa”. Ancora più chiara: “Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’uno vuole attaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere”.

Selvaggia Lucarelli, la frecciata di Carolyn Smith poi rientrata

Poi, però, qualcosa è cambiato. Deve essere accaduto qualcosa dietro le quinte, visto il dilagare della polemica sul dualismo tra Smith e Lucarelli. La giudice si è fatta fotografare proprio con il libro della collega tra le mani: “Letture estive tra un cinguettio e l’altro”. E la storia è stata ripostata dalla stessa Lucarelli: “Carolyn quando ci vediamo a Ballando ti interrogo”. Cosa sia accaduto non è dato sapere, ma certo è che il suo libro sul Pandoro-gate sta diventando un’ossessione. Al punto che sere presa da una botta di permalosaggine ha abbandonato una serata condotta da Vittoriana Abate. Una sceneggiata.

Il siluro dei Cugini di Campagna contro Selvaggia Lucarelli

Interessante anche la diatriba dei Cugini di Campagna. Il gruppo storico che concorrerà nel programma hanno accusato l’opinionista di essere “una grande calcolatrice”. Il motivo? Tra Ivano e Silvano Michetti e Selvaggia Lucarelli non correrebbe buon sangue già dai tempi de La Fattoria. Ruggine risalente a ben 18 anni fa, quando parteciparono alla terza edizione del programma insieme alla giornalista. “Noi andiamo d’accordo con tutti. Quasi tutti”, ha dichiarato Ivano Michetti al settimanale Oggi, accusando l’opinionista: “Selvaggia Lucarelli è sul mio libro nero da quando l’ho vista da vicino durate La Fattoria, nel 2006″. Il chitarrista e bassista della band ha raccontato di non avere gradito il comportamento di Selvaggia nel corso del reality: “Tendeva trappole agli altri concorrenti. È una grande calcolatrice, molto costruita. Sputa sentenze per essere al centro dell’attenzione“.

“Ballando con le stelle” deve ancora iniziare ed è subito polemica

In attesa del via della 19esima edizione di Ballando con le stelle 2024 si dà fuoco alle polveri. Che è poi un gioco scoperto del programma (a cui prenderanno parte: Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini; Federica Pellegrini, Alan Friedman, i Cugini di Campagna; Bianca Guaccero, Luca Barbareschi e Sonia Bruganelli). Gli animi si stanno già scaldando e Michetti, però, non si è detto preoccupato e, anzi, ha lanciato la sfida: si è detto pronto ad affrontare Selvaggia Lucarelli nei panni di giudice dello show di Rai 1, come raccontato al giornalista di Oggi: “C’ho 77 anni, ho cantato al Madison Square Garden di New York, secondo lei me spavento?”.