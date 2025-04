Conte ridotto a taroccare le foto pur di attaccare Meloni: su X il post della disperazione

Autolesionismo

Il leader M5S parla della missione del premier a Washington come di «una Caporetto totale», gli utenti lo riportano alla realtà

Una foto fake a corredo di un pistolotto fuori dal mondo. Ci fosse stato ancora bisogno di conferme, Giuseppe Conte ha deciso di dichiarare urbi et orbi con un post su X quando pazzesca sia la rosicata che gli è stata provocata dal successo di Giorgia Meloni negli Usa.

Il post di Conte sulla missione di Meloni a Washington

«A leggere la stampa e a vedere le Tv – quelle con l’elmetto in testa o con editori con la tessera di partito in tasca – il viaggio di Meloni a Washington è stato un gran successo. Ma successo per chi? Cosa esattamente riporta Meloni da Washington per famiglie e imprese italiane? Un bel niente», ha scritto Conte con un certo sprezzo del ridicolo.

Il post risale alle 20.20 di ieri sera, più di 24 ore dopo la missione del premier a Washington e più di 12 dall’orario in cui abitualmente si leggono i giornali. Insomma, il processo di digestione della notizia dev’essere stato lungo e faticoso. Del resto, al post manca solo un esplicito “datemi un maalox”, perché per il resto il tenore è piuttosto rivelatore.

Le parole di uno che sembra appena arrivato da un universo parallelo

«La Presidente del Consiglio ha dimostrato di avere a cuore solo la sua immagine personale», per la quale secondo Conte avrebbe messo sul tavolo di Trump «montagne di miliardi per armi e spese militari che verranno ancora sottratti a sanità, scuola e altri investimenti». Di più, «anche sui dazi nessuna vera novità: Trump li aveva già sospesi da giorni per trattare, ma ha confermato le proprie posizioni». «Meloni cala le braghe prima ancora che Europa e Usa si siedano al tavolo», ha sostenuto Conte, secondo il quale avremmo «perso qualsiasi potere negoziale, e adesso siamo nella difficile situazione di dover concedere altro, e altro ancora». «Una Caporetto totale», è la conclusione del post, che sembra arrivare dritto dritto da un’altra realtà del multiverso.

La “chicca” della foto taroccata

Alla maggior parte di quelli che, invece, vivono in questo universo il post è apparso per lo meno fuori luogo e bisognoso di qualche correttivo: moltissimi commenti sono stati – come dire – un tantino “ruvidi”, una sorta di brusco richiamo alla realtà, nel quale c’è stato anche chi ha accusato direttamente Conte di cialtronaggine. E questo senza neanche soffermarsi sul fatto che la foto – forse l’unico frame di tutta la visita che ritrae Meloni con una strana espressione – è stata ritoccata per aumentare l’idea di “vicinanza” tra il premier e Trump.