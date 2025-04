Clandestini in Albania, la sinistra accusa: “Ammanettati”. Salvini: “Dovevamo regalargli l’uovo di Pasqua?”

I Cpr per migranti

“Alcuni giornali hanno ingigantito una notizia fin banale, ovvero quella di 40 immigrati clandestini, condannati, con precedenti e in attesa di espulsione, sono stati trasferiti trasferiti in Albania in manette. Ma dai? Dovevano essere portati in Albania con le mimose e la colomba pasquale o l’uovo? Pensa te che gente strana che siamo”. L’ennesima polemica della sinistra, fragile e strumentale, viene liquidata così dal leader della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, alla scuola di formazione politica, in corso a Roma. L’immagine dei migranti con i polsi legati, mentre gli agenti di scorta li accompagnano a bordo dell’autobus, destinazione Gjader, Albania, ieri ha scatenato le ire della sinistra e dell’europarlamentare Cecilia Strada, che in un video si mostra indignata.

Migranti, l’ultima polemica della sinistra sui centri in Albania

“Scendono ammanettati”, ha detto a caldo davanti alle telecamere la Strada. “Chiederemo conto di tutto questo”, ha poi rincarato la dose. Cecilia Strada ha poi precisato che ad assicurare i polsi dei migranti erano delle fascette: “ci hanno spiegato che erano state impiegate per motivi di sicurezza, per l’incolumità delle persone e per evitare autolesionismo e disordini a bordo”. Parole, queste ultime, che farebbero pensare che i migranti avevano i polsi assicurati con le fascette anche durante le circa sette ore di viaggio da Brindisi a Shengjin, con circa 80 agenti delle forze dell’ordine a bordo. L’Unione Europea preferisce non commentare l’episodio e non formula alcuna critiva. “Siamo a conoscenza degli ultimi sviluppi riguardanti il decreto e, secondo le nostre informazioni, ai centri si applicherà la legge nazionale italiana, come avvenuto finora per l’asilo“, ha detto il portavoce dell’esecutivo Ue, ribadendo che, “in linea di principio, questo è compatibile con il diritto europea”. Bruxelles, ha aggiunto, “continua a monitorare l’attuazione del protocollo” Italia-Albania “e rimane in contatto con le autorità italiane”. La solita doccia fredda per la sinistra urlante…