Bocchino smaschera Parenzo: “Dammi i libri che hai sul tavolo, sono tutti contro la destra” (video)

La7 vede nero

L’ossessione della stampa di sinistra per Meloni e per la destra spiegata in cento secondi: Italo Bocchino, ospite a L’aria che tira, condotta da David Parenzo, è stato protagonista nella puntata di martedì 29 aprile di un gustoso siparietto che la dice tutta di come siano “settate” le visioni di certi talk show politici.

La7 “settata” contro la destra, Bocchino lo spiega in cento secondi e zittisce Parenzo

“Solo se posso parlare, se ho diritto di parola, so che qui per me è limitato“, ha esordito con tono ironico il direttore editoriale del Secolo d’Italia, riferendosi alla piega unilaterale della discussione, che vedeva in studio anche Mirella Serri, autrice di un volume critico sulla presidente del Consiglio.

L’ex parlamentare di Alleanza nazionale ha poi difeso la presenza e lo stile di Giorgia Meloni ai funerali di Papa Bergoglio, che si sono svolti sabato scorso: “Emmanuel Macron ha fatto una figuraccia, raddoppiata con il pranzo per il Conclave con i cardinali francesi. Giorgia Meloni ha invece dato una grande dimostrazione di stile e i complimenti vanno fatti anche al governo per la gestione dell’intera giornata“.

L’ossessione per la destra spiegata ai telespettatori

“Però a destra c’è una ossessione per Macron…”, provoca Parenzo indicando alla regia di La7 di inquadrare la prima pagina di Libero in edicola martedì 29 aprile. “Parenzo guarda, se c’è una ossessione a questo tavolo è la vostra ossessione contro la destra”, replica secco Bocchino suscitando le reazioni sdegnate degli altri presenti.

Quindi il colpo di teatro di Bocchino, che raccoglie davanti a sé i libri sparpagliati sul tavolo di Parenzo. Nel continente nero di Francesco Cancellato, Nero indelebile della Serri, Fratelli di Chat di Giacomo Salvini. “Guardate che ossessione che avete per la destra! Basta! Siamo abituati a leggerli per contestarli, il problema è l’ossessione”. Gioco, partita, incontro. In poco più di cento secondi.