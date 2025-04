Bersani debutta nel suo ruolo più appropriato: attore comico con Cornacchione, ovviamente contro i “fascisti”

Palmiro, un tipografo sull’orlo del fallimento, vive in un appartamento popolare di proprietà della Regione, intestato ai genitori deceduti da alcuni anni, pur non avendone diritto. Per non pagare il TFR alla sua unica dipendente, una donna ungherese della quale è segretamente innamorato, le offre la convivenza garantendole vitto e alloggio. Un giorno riceve lo sfratto e l’appartamento viene assegnato a una famiglia di origini rom; si trova così al centro di una disputa politica tra centri sociali che lo vorrebbero cacciare, e neofascisti che lo difendono strumentalmente in cambio di un’adesione ideologica che metterà a dura prova le sue certezze politiche.Palmiro ne uscirà profondamente cambiato diventando un eroe, suo malgrado. La sinossi dello spettacolo di Antonio Cornacchione, attore comico già noto per le sue parodie dei berlusconiani, ha scelto un politico, l’uomo più spiritoso della sinistra italiana, Pierluigi Bersani, per un “cameo” nel suo spettacolo “Basta poco”, dal 3 al 5 aprile al Teatro Leonardo di Milano. Bersani sarà il padre di Palmiro, nel segno del “basta poco per diventare fascisti”.

Bersani attore nello spettacolo di Antonio Cornacchione

L’ex segretario del Pd, in video, sarà infatti uno dei protagonisti del nuovo spettacolo di Antonio Cornacchione: “La cosa incredibile è che Bersani abbia accettato. Lui è un patrimonio universale della politica, uno da cui compreresti davvero un’auto usata. Tra l’altro mi ha detto che da giovane ha fatto teatro e infatti è stato bravissimo”.

In passato l’ex leader del Pd aveva avuto altre esperienze simili, come nel 2014, quando Bersani prese parte come attore a un cortometraggio intitolato “La Gente che Sta Bene”. Questo cortometraggio, diretto da Francesco Lagi, una satira politica in cui Bersani interpretava se stesso in un ruolo simbolico, in un contesto che gioca sulla sua figura pubblica e sullo scenario politico dell’epoca.