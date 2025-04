Arezzo, un maranza lancia una bottiglia di vetro in una gelateria e sfiora di poco un neonato (video)

Panico

Un giovane maranza ha seminato il panico in una gelateria di Arezzo, tirando immotivatamente una bottiglia di vetro in una gelateria e rischiando di colpire in testa un neonato nel passeggino. Il papà del bambino che ha rischiato di rimanere vittima dell’aggressione, secondo quanto emerge dal video pubblicato su Instagram da Welcome to favelas, si è alzato di scatto dalla sedia ha intimato al giovane di andare via. Il maranza ha provato a resistere con spavalderia agli avvertimenti del genitore, sfidandolo assieme a un amico e chiedendogli anche di uscire fuori dal locale per confrontarsi mentre un altro ragazzo ha provato a trascinarlo via. Un quarto ragazzo si è aggiunto alla discussione, urlando ai ragazzi facinorosi di allontanarsi dall’esercizio commerciale e prendendo a schiaffi uno dei tre.

Maranza lancia un bottiglia di vetro e rischia di colpire un neonato

“Andiamo via!”, ha detto l’uomo dopo la fine dei tafferugli, consigliando al proprietario della gelateria di barricare il proprio locale. “La gente sta male è stupida!”, ha affermato un altro cliente dopo aver assistito alla scena dall’interno del locale. Il proprietario del locale, evidentemente esasperato, ha persino provato ad allontanare i vandali dal locale usando un coltello, visto che in precedenza i maranza avevano generato disordini nell’esercizio commerciale.

Non si tratta di un caso isolato

Questo episodio non è un caso isolato, infatti gli immigrati di seconda generazione dimostrano frequentemente di non aver alcun rispetto per la realtà che li circonda e tantomeno per la società che li accoglie, basti pensare agli insulti verso gli italiani e alle molestie subite dalle donne durante la notte di capodanno del 2024 in piazza del Duomo a Milano.