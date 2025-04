Antonio Iannone nuovo sottosegretario a Infrastrutture e Trasporti: Mattarella firma la nomina

Governo

Al senatore di FdI gli auguri del partito e degli alleati. Malan: «Un'ottima notizia. La nomina premia la serietà, la preparazione e l'impegno del senatore Iannone, peraltro sempre presente in ciascuna delle 7.181 votazioni tenute in Senato in questa legislatura»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ieri il decreto di nomina a sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e Trasporti del senatore di FdI, Antonio Iannone. La notizia è stata comunicata nell’Aula della Camera dalla presidente di turno Anna Ascani. «Comunico che in data di ieri il presidente del Consiglio dei ministri ha inviato al presidente della Camera la seguente lettera: “Gentile presidente, la informo che il Presidente della Repubblica su mia proposta, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto in data 31 marzo 2025 ha nominato sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti il senatore Antonio Iannone, cordiali saluti, Giorgia Meloni”», ha detto Ascani.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro sono arrivati a Iannone da tutto il partito e da esponenti della maggioranza. «La nomina del senatore, Antonio Iannone, a sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è una ottima notizia. La scelta del Presidente del Consiglio Meloni rafforzerà l’azione del Governo in un settore di grande importanza e premia la serietà, la preparazione e l’impegno del senatore Iannone, peraltro sempre presente in ciascuna delle 7.181 votazioni tenute in Senato in questa legislatura», ha commentato il capogruppo di FdI al Senato, Lucio Malan.

«Inizia un grande lavoro per il Meridione e per l’Italia»

La decisione di proporre a Mattarella la nomina di Iannone a sottosegretario è stata assunta dal Consiglio dei ministri di venerdì. Al Mit Iannone raccoglie il testimone di Galeazzo Bignami, che ha lasciato l’incarico per assumere il ruolo di capogruppo di FdI alla Camera. «Non parlerò della nomina a sottosegretario prima del giuramento perché mi è dovuto un profondo rispetto al nostro presidente del Consiglio e leader di partito Giorgia Meloni. Ringrazierò lei e ognuno di voi che in questi giorni mi ha fatto sentire il suo affetto per il quale sono commosso. Inizia un grande lavoro, che non deve essere una cosa per me ma un’arma in più per la nostra regione, il nostro Meridione, il nostro partito e la nostra Italia», ha detto Iannone, venerdì, subito dopo l’indicazione da parte del Cdm, intervenendo alla festa del coordinamento cittadino di Napoli di FdI. Iannone, 50 anni, è originario di Torre del Greco e vive nel Salernitano, che è anche il territorio da cui è stato eletto.