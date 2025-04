Al Bano: «Da produttore di vino dico: sui dazi Meloni sta facendo bene. I toni non vanno esasperati»

La via diplomatica

Il cantante esporta negli Usa una parte delle bottiglie prodotte nella sua tenuta di Cellino San Marco e, come altri produttori, non è particolarmente allarmato: «Il dialogo è la via giusta, confido nel governo»

«Bisogna operare con diplomazia. Bene sta facendo il nostro presidente il Consiglio Giorgia Meloni che andrà da Trump». Così Al Bano Carrisi ha commentato, parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos, l’introduzione dei dazi da parte degli Usa.

Al Bano: «Bene Meloni sui dazi, con gli Usa serve dialogo»

Il cantante da molti anni produce vino e olio nella sua tenuta di Cellino San Marco e ne esporta una piccola parte anche negli Stati Uniti. Per Al Bano «l’unica via possibile è il dialogo, perché con la violenza ottieni solo la violenza». Il cantante, come altri produttori, afferma di non essere particolarmente preoccupato per quanto sta accadendo: «Alla fine – ha sottolineato – c’è sempre una soluzione a tutto, io mi auguro che sia solo una situazione temporanea e soprattutto aggiustabile».

Il cantante produce vini e olio: «Confido nel governo»

«L’America ha dato e ha avuto, stessa cosa l’Italia», ha poi aggiunto. «Ora cerchiamo di non esasperare i rapporti con gli Usa con conseguenze di carattere finanziario, soprattutto in un momento così critico per l’economia italiana. Confido nel governo Meloni», ha concluso al Bano.

La posizione di Coldiretti: «Utilizzare calma e diplomazia»

Quella della necessità di dialogo è, del resto, anche la linea espressa da importanti voci delle categorie produttive, tra le quali anche quella del presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. «Bisogna avere grande calma e utilizzare la diplomazia», un approccio «dazi su dazi porterebbe ad un innalzamento dei costi per i cittadini europei che fino ad oggi siamo riusciti ad evitare. Noi lavoriamo per fare in modo che i dazi vengano cancellati da una parte e dall’altra», ha detto al Vinitaly.