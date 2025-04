Addio a Jay North, baby star di “Dennis la minaccia” mai diventato adulto per il pubblico malgrado un thriller vietato ai minori

Lutto nella tv

Si è spento in Florida il bambino prodigio entrato di diritto nell'immaginario televisivo grazie alla serie in onda dal 1959 al 1963, dove interpretava il protagonista del titolo: un piccolo birbante biondo dal cuore d’oro, ispirato al fumetto omonimo di Hank Ketcham

Jay North, indimenticabile volto della televisione americana degli anni Sessanta, è morto domenica 6 aprile all’età di 73 anni nella sua casa di Lake Butler, in Florida, a causa di complicazioni legate a un tumore al colon. La notizia della scomparsa è stata pubblicata su Facebook dalla sceneggiatrice e produttrice televisiva Laurie Jacobson e poi confermata dalla famiglia ai media Usa. E il mondo della tv al di là e al di qua dell’oceano si stringe a lutto intorno a cari e ai fans dell’attore che divenne celebre in giovanissima età grazie al ruolo di nella sitcom Dennis la Minaccia, andata in onda dal 1959 al 1963, dove interpretava il protagonista che ha dato il titolo alla serie: un piccolo birbante biondo dal cuore d’oro, ispirato al fumetto omonimo di Hank Ketcham.

Con il suo ciuffo ribelle, l’aria innocente e la capacità di combinare guai con il sorriso sulle labbra, Jay North conquistò il pubblico americano e non solo, diventando uno dei volti più iconici della TV a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. La serie, simbolo di un’America spensierata e a misura di bambino, rimane ancora oggi impressa nella memoria collettiva come uno dei classici della televisione familiare.

Ma la carriera di Jay North non fu tutta rose e fiori. Come molti bambini prodigio, anche lui dovette fare i conti con il peso della fama precoce. Dopo il grande successo, faticò a scrollarsi di dosso l’immagine di Dennis e a trovare un suo posto nel mondo dello spettacolo adulto. Negli anni successivi, lavorò saltuariamente nel cinema e in televisione, ma fu soprattutto la sua voce – prestata a cartoni animati come Arabian Knights – a tenerlo legato allo show business.

Negli anni ’90, Jay North scelse di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi a una vita più riservata. Lavorò per un periodo nel sistema penitenziario della Florida, e si impegnò in attività di sensibilizzazione sulle difficoltà che molti ex bambini prodigio affrontano dopo il successo, diventando una voce importante nel raccontare i lati oscuri di Hollywood.

«Non ero solo Dennis la Minaccia», aveva detto in un’intervista. «Ero un bambino che cercava di fare del suo meglio in un mondo molto più grande di lui». Con la sua scomparsa, se ne va un pezzo dell’infanzia di intere generazioni. Jay North resterà per sempre nei ricordi di chi è cresciuto con le sue marachelle sul piccolo schermo. Simbolo di un’innocenza che, anche quando si spegne, lascia dietro di sé un sorriso. Ciao Dennis, e grazie di tutto.

E allora ripercorriamo le orme dell’exploit e delle tappe successive della carriera del baby prodigio. Nel telefilm Dennis la minaccia, basato sul fumetto creato da Hank Ketcham, North interpretava il piccolo ben intenzionato ma problematico briccone Dennis Mitchell, figlio unico di Henry (Herbert Anderson) e Alice (Gloria Henry). Un ragazzino impenitente, furbetto e irresistibile “combinaguai”, che spesso creava il caos per il suo vicino di casa George Wilson (Joseph Kearns), pensionato, e per suo fratello John Wilson (Gale Gordon).

Jay North, ricorda l’Adnkronos, aveva 6 anni quando fece il primo provino per Dennis la minaccia. E 8 quando la sitcom debuttò nell’ottobre 1959. Infine, quasi 12 quando la serie fu cancellata dopo quattro stagioni. Tuttavia, nel corso degli anni, il personaggio sarebbe stato visto da milioni di telespettatori durante le repliche in tutto il mondo. Solo molti anni dopo però, a partire dal 1993, la serie sarebbe approdata sul grande schermo con Mason Gamble nel ruolo di Dennis Mitchell- E soprattutto Walter Matthau in quello dell’anziano vicino di casa.

Ma quello del famigerato briccone in pantaloncini corti – il Dennis del celebre seriale tv – non sarebbe stato l’unico e ultimo ruolo di Jay North in veste di monello irresistibile. L’attore, infatti, ha poi interpretato un altro bambino impertinente nel film Zebra in cucina (1965), diretto da Ivan Tors. E ha recitato al fianco di Clint Walker nella pellicola d’avventura Maya (1966), ambientata in India. Da quest’ultimo film è stata poi tratta l’omonima serie tv d’avventura incentrata sulle vicende di un ragazzo statunitense, Terry Bowen (Jay North), alla ricerca del padre nella giungla indiana.

Nato a Los Angeles il 3 agosto 1951, Jay North aveva 4 anni quando il padre, anch’egli di nome Jay, lasciò la famiglia e lui non lo rivide mai più. Sua madre, Dorothy, lavorava come segretaria per l’American Federation of Television and Radio Artists. Proprio tramite di lei, tra l’altro, l’attore apparve nel programma televisivo per bambini Cartoon Express. E fu proprio lì che venne notato dal talent scout Hazel MacMillan. Apparve così in episodi delle serie Ricercato vivo o morto, Sugarfoot e I detectives. Prima di essere ingaggiato per Dennis la minaccia, con i suoi capelli rossicci decolorati biondo platino.