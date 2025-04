A Conte scappa un saluto “romano”: nostalgia canaglia? No, ma il braccio teso scandalizza solo a destra…

La foto imbarazzante

Nostalgia, nostalgia canaglia, cantava qualche anno fa Al Bano, senza alcun riferimento a ricordi del Ventennio, a reminescenze fasciste o saluti più o meno romani. Ma di nostalgia canaglia, a giudicare dalla foto in alto, si potrebbe tranquillamente parlare, una volta tanto, anche per il leader del M5S Giuseppe Conte, ieri sorpreso, nel corteo pacifista di Roma, col braccio teso, a salutare qualcuno in lontananza: ma a nessuno dei giornali del fronte “antifascista-a-tempo-pieno” è venuto in mente di fare polemica, ironia o sollevare indignazione. Giusto, ovvio, ma lo stesso trattamento non viene riservato a chi, da un’area politica non di sinistra, viene sorpreso in posa mussoliniana, come accaduto recentemente a Elon Musk, ma non solo. Se sei di destra, manco un crampo al bicipite o una lesione alla cuffia dei rotatori giustifica un allungamento del braccio, se c’è un fotografo appostato. Quella foto innocente di Conte, peraltro vera, non creata dall’intelligenza artificiale come quella che lo ritrae in queste ore in compagnia di “miss Roccaraso” Rita De Crescenzo, fa sorridere, se si pensa che se la stessa immagine avesse avuto come protagonista un Salvini o un Bignami sarebbe stata letta come un impeto di nostalgia, nostalgia canaglia.