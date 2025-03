Turismo, Fratelli d’Italia lancia la campagna “Valorizzare l’Italia”: in un opuscolo tutti i risultati del governo Meloni

Il bilancio

Gianluca Carampana: "Con qualità, concretezza e visione, l'esecutivo ha condotto un lavoro costante e meticoloso, restituendo in breve tempo al turismo l’attenzione che merita"

Fratelli d’Italia accende i riflettori sui successi del governo Meloni nel turismo con la campagna Valorizzare l’Italia. Un’iniziativa pensata per raccontare ai cittadini i passi concreti compiuti in un settore strategico, che ha riacquistato nuovamente centralità nell’agenda politica nazionale.

Il rilancio del turismo: misure concrete e visione strategica

«Il governo in poco tempo è riuscito a restituire al settore turistico quell’attenzione che merita», sottolinea Gianluca Caramanna, responsabile del Dipartimento turismo di FdI. «Un lavoro costante e meticoloso che ha permesso di raggiungere molti ed importanti risultati per qualità, concretezza e visione». Parole che si traducono in azioni tangibili: dalla detassazione delle mance, degli straordinari e del lavoro notturno, alla riforma delle guide turistiche, fino alla creazione del fondo Fri-Tur da 1 miliardo e 380 milioni per le imprese del settore. Senza dimenticare i 470 milioni di euro destinati alla montagna e la storica organizzazione del primo G7 interamente dedicato al turismo.

Un’informazione capillare per raccontare i risultati

La campagna si svilupperà in tutte le province italiane, con eventi e incontri organizzati dai dirigenti di partito per illustrare nel dettaglio le misure adottate. «Sarà distribuito un opuscolo che riassume i provvedimenti, le riforme e le iniziative adottate per valorizzare il settore turistico in Italia», spiega Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito. «Un modo chiaro e semplice per mettere in luce la concretezza dei provvedimenti del governo, i cui benefici si ripercuotono sia sugli operatori che sulla qualità dei servizi offerti».

Una campagna che mira a dar voce a un cambio di passo che, cifre alla mano, sembra aver già prodotto risultati significativi.