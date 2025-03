Ridicolo Conte: crea un “fake video” per dimostrare di aver zittito la Meloni. Ma lei non era in aula

La realtà viruale del M5S

Le immagini su “X” scorrono a un ritmo incalzante, c’è un aggressivo leader di un partito di opposizione, ex premier, neopacifista dopo aver aumentato i fondi per le armi col suo governo, che incalza Giorgia Meloni con argomenti fortissimi: il riarmo Ue, i soldi sottratti ai malati, con tanto di citazione di pazienti che non ce l’hanno fatta a causa dei tagli della sanità che adesso, nel suo immaginario, finiranno a finanziare armamenti per uccidere altri esseri umani. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere.

Nel video postato da Giuseppe Conte, il nuovo Mahatma Gandhi della politica italiana, il montaggio mostra una premier che va via dall’aula, poi riappare, sorride, poi si copre il volto mentre Conte la incalza, la zittisce, lui attacca e lei, dalla poltrona del governo, non regge lo sguardo. Un figurone, quello del leader del M5S. Peccato che tutto si sia svolto solo nella mente del grillino, come quando si litiga per strada e si racconta che l’altro le ha prese ed è scappato impaurito, ma la versione è una sola… In questo caso, però, ci sono le prove: le prove di un falso. Giorgia Meloni, dopo aver lasciato l’aula, l’altro giorno, durante il dibattito sulle mozioni da votare in vista del Consiglio d’Europa, quando Conte ha fatto la sua dichiarazione di voto non era presente in aula. “Giuseppi” se l’è suonata e cantata da solo, salvo poi pubblicare il video del duello dialettico vinto contro… il fantasma della Meloni.

