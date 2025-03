Una “Pina” nel fianco della Schlein. La Picierno contro Pd e Conte: “Una truffa fare voti col pacifismo” (video)

La faida tra i Dem

Colpita da “fatwa” per aver osato votare a favore del piano “ReArm” in Europa e poi per aver incontrato un gruppo di “pensatori” israeliani troppo “di destra”, Pina Picierno, la “non pacifista” filo-ucraina e filo-von der Leyen del Pd, oggi nella convention di Azione si è tolta qualche sassolino dalla scarpa attaccando chi “cerca di fare voti con il pacifismo”. Ogni riferimento a mezzo Pd, alla Schlein e a Conte non era puramente casuale. Picierno, a margine del Congresso di Azione, sulle polemiche scoppiate dopo ‘incontro con Israel defense and security forum (Idsf), il think thank della destra israeliana, ha parlato della “censura” scattata contro di lei.

Una “Pina” Picierno nel fianco della Schlein

La “Pina” Picierno nel fianco della Schlein insiste: “Ne ho parlato con lei? No”, ha detto la vice presidente del Parlamento Ue precisando ancora: “Il Pd è un partito plurale con posizioni complementari tutte legittime” e “finché si parla di liberi cittadini mi pare una discussione decisamente surreale”. “Se una associazione di ex militari mi chiede un appuntamento per discutere di antisemitismo, io l’incontro. Questo non toglie niente alle mie posizioni che sono naturalmente molto distanti da quelle di questa associazione, da quelle di Netanyahu che giudico un criminale politico, un criminale di guerra”, ha detto ancora l’esponente dem. Poi è salita sul palco e ha attaccato a testa bassa. “Trarre profitto elettorale dalle paure, trarre vantaggio dal giusto e genuino desiderio di pace, sta alla politica come una truffa sta al commercio. L’alternativa non nascerà da questa polarizzazione, non nascerà da questa radicalizzazione. Il punto non è cosa salvare o cosa recuperare dalla nostra storia passata o recente, perché questo lo sappiamo già. Basta il buon senso, la verità”.

Il video dell’intervento alla convention di Azione