Pedofilia tra i testimoni di Geova: ex adepto fiorentino condannato per abusi su 6 bambine

Vittime tra i 4 e i 10 anni

La piaga della pedofilia, che ha ripetutamente sconvolto anche la chiesa cattolica non risparmia purtroppo neanche la comunità dei testimoni di Geova italiani. La notizia arriva da Firenze, dove un 42enne, per anni aderente alla comunità di Scandicci, è stato condannato a 9 anni (con rito abbreviato) per abusi sessuali su almeno 6 bambine di età compresa tra i 4 e i 10 anni: tutte figlie di alcuni adepti della locale comunità cristiana,

Testimoni di Geova sconvolti dallo scandalo pedofilia a Scandicci

Aveva conquistato la fiducia delle bambine e dei genitori che frequentavano come lui la comunità dei Testimoni di Geova di Scandicci, alle porte di Firenze. E sette bambine sarebbero state avvicinate in modo subdolo e costrette a subire atti sessuali che si sarebbero trascinati per anni, e avvenuti in alcuni casi anche nella sala del tempio della comunità religiosa.

Un 42enne italiano, ex aderente e frequentatore del centro dei testimoni di Geova, è stato condannato dal Tribunale di Firenze, con rito abbreviato dal giudice Gianluca Mancuso, a 9 anni di reclusione con l’accusa di violenza sessuale su minori. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di sei episodi contestati, mentre per il settimo è stato assolto.

Lo stupratore è stato espulso dalla comunità religiosa

Il condannato dovrà, inoltre, risarcire i danni alle vittime e ai genitori di alcune delle bambine che si sono costituiti parte civili con gli avvocati Enrico Bicci e ed Elisabetta Renieri, versando una provvisionale immediatamente esecutiva pari complessivamente a 40mila euro. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2014 e il 2018. Secondo la ricostruzione della Procura, come aderente e frequentatore del luogo di culto l’uomo, all’epoca trentenne, sarebbe entrato in contatto con le bambine, in età tra i 4 e i 10 anni, tutte originarie dell’America Latina, offrendosi di accompagnarle a casa e di fare loro compagnia negli studi quando i genitori non c’erano per lavoro.

In realtà, secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Giacomo Pestelli, quell’aderente ai Testimoni di Geova avrebbe abusato delle bambine. A dare il via nel 2022 all’inchiesta della Procura sono state alcune bambine che, a distanza di anni, hanno iniziato a confidarsi tra loro raccontando quello che succedeva nella comunità religiosa che frequentavano. È partita così la prima denuncia, a cui ne sono seguite altre.

Secondo una nota diffusa dalla Congregazione dei Testimoni di Geova l’uomo era stato espulso dalla comunità religiosa nel 2018. La difesa del condannato attende ora le motivazioni della sentenza prima di presentare appello.

