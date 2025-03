Nella Campania di De Luca l’ospedale attende da 30 anni, ma il parcheggio è pronto. La beffa del Nuovo Policlinico di Caserta

La denuncia

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Correva l’anno 1995 quando iniziarono i lavori per il nuovo Policlinico di Caserta. Oggi, nel 2025, possiamo finalmente dire che qualcosa è stato completato… il parcheggio! Sì, avete letto bene. Dopo quasi trent’anni di attesa, finanziamenti mancanti (nel 2022 servivano ancora 60 milioni di euro) e cantieri riavviati con entusiasmo degno di una maratona burocratica, il vero trionfo è stato l’area di sosta.

Nel cronoprogramma originale, il Policlinico doveva essere operativo nel 2008. Ma chi ha bisogno di un ospedale funzionante quando si può avere un parcheggio perfetto? Tanto vale accendere le luci e festeggiare!

Dalla foto aerea, l’immagine è quasi poetica: una sagoma imponente di cemento incompleto, con il parcheggio pronto all’uso e illuminato come un aeroporto. Per ora, chi vorrà ammirare l’opera potrà almeno farlo in tutta comodità… trovando facilmente posto. Dopotutto, in Italia non si sa mai cosa funzioni prima: la sanità o i parcheggi. E a Caserta abbiamo la risposta.