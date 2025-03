Ministra per l’Infanzia ammette di aver avuto un figlio con un 16enne. Islanda sotto choc, lei si dimette

Lo scandalo

Un clamoroso caso politico, eticamente di grande impatto sull’opinione pubblica, scuote la piccola nazione islandese. La ministra per l’Infanzia, Asthildur Loa Thorsdottir, ha rassegnato le dimissioni dopo aver ammesso di aver avuto un figlio con un adolescente oltre 30 anni fa. La rivelazione, emersa in un’intervista ai media locali, ha sollevato un’ondata di polemiche In Islanda.

La confessione della ministra, lo choc in Islanda

Thorsdottir ha raccontato di aver iniziato la relazione a 22 anni, mentre lavorava come consulente in un gruppo religioso frequentato anche dal ragazzo, allora quindicenne. Un anno dopo, quando lei aveva 23 anni e lui 16, è nato il loro figlio. “Sono passati 36 anni, molte cose cambiano in questo tempo e sicuramente oggi affronterei la questione in modo diverso”, ha dichiarato la ministra, oggi 58enne.

La premier islandese, Kristrun Frostadottir, ha definito la vicenda “grave”, pur precisando di non conoscerne i dettagli oltre a quanto emerso pubblicamente. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, Frostadottir ha ricevuto conferma della storia solo la sera precedente alle dimissioni e ha immediatamente convocato Thorsdottir, che ha lasciato l’incarico ministeriale. Nonostante l’addio al governo, la ministra ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare il Parlamento.

Esponente di spicco del Partito del Popolo, Thorsdottir prima di intraprendere la carriera politica, ha lavorato come insegnante elementare, conseguendo nel 1994 una laurea in Educazione presso l'Iceland College of Education. Nel 2017 è diventata presidente dell'organizzazione Hagsmunasamtök heimilanna, che difende gli interessi delle famiglie islandesi.

Nel 2021, è stata eletta membro del Parlamento islandese (Alþingi) per il Partito del Popolo nel collegio elettorale del Sud. È stata rieletta nel 2024 e, il 21 dicembre dello stesso anno, è stata nominata Ministro dell’Istruzione e degli Affari dei Bambini nel governo della premier Kristrún Frostadóttir.

Secondo i media islandesi, il padre del bambino, Eirik Asmundsson, avrebbe in passato tentato di contattare il figlio, ma la ministra si sarebbe opposta, pur continuando a ricevere pagamenti di mantenimento per 18 anni. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla legislazione islandese in materia di rapporti con minori: sebbene l’età del consenso sia fissata a 15 anni, la legge vieta relazioni con persone sotto i 18 anni se l’adulto ricopre un ruolo di autorità o sussistenza economica nei loro confronti, un reato punibile fino a tre anni di carcere.