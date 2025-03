Mina, gli 85 anni di una diva di sempre divenuta leggenda, che ha reso la canzone italiana “grande grande grande” (video)

Un'artista di fama mondiale che ha nobilitato il nostro repertorio musicale, reso glamour la tv in bianco e nero e ispirato il cinema. Una donna diventata un mito vivente nonostante 50 anni di assenza dalle scene

Buon compleanno alla grande Mina, una leggenda senza tempo! Con la sua voce unica, potente e inconfondibile, ha rivoluzionato la musica italiana, spaziando con disinvoltura tra generi diversi e regalando interpretazioni che ancora oggi emozionano profondamente. Dai suoi esordi ribelli negli anni ’60, fino alle produzioni più raffinate e sperimentali, Mina ha sempre saputo reinventarsi, restando un punto di riferimento assoluto per la musica e l’arte. A 85 anni, il suo talento brilla più che mai, la sua voca graffia e accarezza, toccando le corde più alte e profonde – sia in senso canoro che in quello emozionale – come nessun altro, testimone di un’eredità artistica ineguagliabile.

Mina, gli 85 anni di un mito

Perché, come ha voluto sottolineare Tony Renis – che le ha dedicato in un video di auguri “speciale”, intonando una versione di Happy Birthday riarrangiata per l’occasione, e mentre sul video scorrono tante foto che li ritraggono insieme negli anni ’60 e ’70 – nessuno come lei è stata e resterà sempre così Grande, grande, grande, proprio come recita il brano del 1971 scritto da Renis con Alberto Testa, e portato al grande successo da Mina.

Auguri alla “Tigre di Cremona”

E allora ancora auguri, grande “Tigre di Cremona!” Icona della musica e della televisione italiana, che oltretutto, con il suo rendersi invisibile al pubblico da mezzo secolo, è entrata nella leggenda. Un mito quasi impalpabile, raggiungibile solo attraverso l’ascolto dei suoi successi di ieri, di oggi, e di sempre. Simbolo vivente della canzone italiana e della storia del piccolo schermo, mito nazionale di fama mondiale, all’anagrafe Mina, Anna Maria Mazzini, soprannominata la “Tigre di Cremona”, ma nata a Busto Arsizio (Varese) il 25 marzo 1940, nel corso della sua carriera, iniziata alla fine degli anni ’50, ha interpretato più di 1.500 brani. Incluse pietre miliari del nostro repertorio, come Mille bolle blu, Tintarella di Luna, Parole, parole, parole, Se telefonando, Amor mio e, appunto, Grande grande grande.

Mina un’artista davvero “Grande, grande, grande”

Artista sempre moderna ed eclettica, con doti canore straordinarie che l’hanno portata a cantare in diverse lingue, tra cui l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e il giapponese, Mina ha interpretato generi che spaziano dalla canzone napoletana alla musica classica. Dalle cover dei Beatles alle sperimentazioni nel jazz. Poi quell’addio improvviso che continua tuttora: Mina non appare in pubblico dall’ultimo concerto dal vivo tenuto il 23 agosto 1978 al teatro tenda Bussoladomani a Lido di Camaiore, nella sua amata Versilia. Una scelta che, come anticipato, ha unicamente contribuito ad alimentarne fascino, mistero e mitologia (sotto in una delle più amate interpretazioni del 1972 da Youtube).

Mina compie 85 anni, una leggenda impalpabile sparita dalla scena

Solo nel 2001 si è fatta riprendere eccezionalmente negli studi di registrazione della Pdu, la sua etichetta discografica, a Lugano, concedendo al pubblico uno sguardo che ha sfiorato a malapena estimatori e curiosi, incentrato sul suo processo creativo. Un evento che ha mostrato la padronanza della cantante anche dei più moderni mezzi di comunicazione: un video in streaming che ha registrato un picco di circa 20 milioni di persone connesse, risultando uno dei più seguiti di tutti i tempi in Italia.

I titoli, i riconoscimenti e gli ineguagliabili successi di sempre

Non solo. Sempre nel 2001, per i meriti artistici, Mina è stata insignita dell’onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana dall’allora presidente Carlo Azeglio Ciampi. Grazie agli oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo è, a pari merito con l’amico di sempre Adriano Celentano, l’artista italiano dal maggior successo commerciale, confermandosi in assoluto l’artista femminile italiana con il maggior numero di vendite. Proprio Mina Celentano peraltro, con due milioni di copie, è ancora oggi il disco più venduto dalla cantante.

Tutti i record di una carriera intramontabile

Ma non è ancora tutto. Perché a tutt’oggi, con 72 album in studio, 3 album dal vivo, 40 raccolte, 17 Ep, 5 colonne sonore, 6 album video e 145 singoli, di cui 24 entrati al numero uno, Mina è anche l’artista che detiene il record di presenze nelle classifiche italiane. Ha ricevuto riconoscimenti da alcuni dei più celebri musicisti internazionali, tra cui Frank Sinatra, che avrebbe voluto vederla esibirsi negli Stati Uniti, ma dove lei non si è mai recata per paura di volare. Michael Jackson e Louis Armstrong. Liza Minnelli l’ha definita «la più grande», e ha confessato che se fosse andata ad un suo concerto, sarebbe entrata nel backstage per chiederle un autografo.

Mina, icona della musica, diva della tv, musa del cinema

Icona non solo della musica, ma anche della televisione, Mina è stata protagonista di alcuni dei programmi più celebri della storia della Rai, come Canzonissima, Teatro 10, Senza Rete, figurando in duetti diventati leggendari con Giorgio Gaber, Ugo Tognazzi, Vittorio De Sica, Totò, Giancarlo Giannini e Lelio Luttazzi, per citarne alcuni. Memorabili lo sketch insieme ad Alberto Sordi a Studio Uno nel 1966 e l’esibizione con Lucio Battisti a Teatro 10 del 1972, da molti considerati gli otto minuti che hanno cambiato la musica italiana. Come dimenticare, infine, che con Raffaella Carrà è stata la protagonista di Milleluci, uno dei più belli e seguiti show di varietà del sabato sera della Rai in bianco e nero.