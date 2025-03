Il Papa sarà alla finestra del Gemelli per l’Angelus: l’annuncio che smonta i complottisti di “Bergoglio già morto”

L'anticipazione

Papa Francesco ha intenzione di affacciarsi domani dal Gemelli, poco dopo le 12, per un saluto e per impartire la benedizione. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede. Stando agli aggiornamenti diffusi venerdì, 21 marzo, il Papa, che non ha ricevuto visite, resta stabile con alcuni piccoli miglioramenti dal punto di vista motorio e respiratorio. Un annuncio che smonta i complottisti del papa “già morto”.

Papa Francesco da 37 giorni al Gemelli

I 37 giorni del Papa sono trascorsi al Gemelli tra la terapia farmacologica, le fisioterapie respiratoria e motoria attiva, la preghiera e un po’ di lavoro. La notte non usa più la ventilazione meccanica con la mascherina, ma l’ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali e di giorno usa sempre di meno gli alti flussi. Il prossimo bollettino medico e’ atteso non prima di lunedì.

Il cardinale Fernandez: ha difficoltà a parlare, ci vorrà tempo

Il cardinale Victor Manuel Fernandez venerdì sera, parlando della fatica del Papa a parlare, ha detto: “Adesso ci vuole la riabilitazione perché con l’ ossigeno ad alti flussi si secca tutto e devi re-imparare quasi a parlare”. Il Papa fatica a parlare? “Sì – ha confermato – ma lo stato generale del suo organismo è come prima”. Fonti vaticane spiegano che dal momento che il Pontefice sta progressivamente riducendo l’ossigenazione ad alti flussi, “con meno ossigeno deve dosare in maniera diversa l’aria per parlare”. Quindi, “con l’ossigenazione differente – viene spiegato – bisogna vedere come va l’articolazione della parola”.

“Sicuramente avrà imparato tante cose in questo mese” e dalla “galera” (cilindro in spagnolo) Bergoglio tirerà fuori qualcosa”, prosegue il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede. Per Pasqua Papa Francesco vorrebbe tornare “ma i medici vogliono essere al 100% sicuri e aspettare un po’, visto il suo modo di vivere. Lui vuole spendersi tutto e tutto il tempo che gli resta non lo usa per curare sé stesso. Potrebbe succedere, quindi, che torna qua e non è facile che segua i consigli dei medici”, sottolinea a margine di una conferenza stampa Fernandez che ha sottolineato che il Pontefice dovrà comunque “cambiare certamente la sua vita”, dopo il lungo ricovero al Gemelli.