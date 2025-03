Il Papa lascia l’ospedale dimagrito e con i naselli per l’ossigeno. Tappa a sorpresa a Santa Maria Maggiore

Il rientro in Vaticano

Dopo l’imprevista tappa a Santa Maria Maggiore dove il Pontefice si è raccolto pochi minuti in preghiera, Papa Francesco è rientrato in Vaticano per trasferirsi a Santa Marta dove resterà in convalescenza, come dichiarato dai medici del Gemelli, per almeno due mesi.

Il Papa è apparso dimagrito è ritornato in Vaticano. La sua Fiat 500 è transitata dalla porta del Perugino, durante il tragitto il Pontefice ha indossato i naselli per l’ossigeno.

Bergoglio, nella sua tappa a Santa Maria Maggiore, ha consegnato al cardinale Makrickas dei fiori da porre davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede.

Meloni: a Papa Francesco i migliori auguri

Sono “felice di sapere che Papa Francesco stia tornando in Vaticano”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito della fine del periodo in ospedale del pontefice che è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per circa 40 giorni. “A lui vanno un pensiero speciale e i migliori auguri, con affetto e gratitudine per il suo instancabile impegno e la sua guida preziosa” aggiunge la premier.

Bergoglio senza medico curante, ha scelto un infermiere

“Questa signora con i fiori gialli è brava”. Sono state per una signora in attesa tra la folla radunata sotto le finestre del Policlinico Gemelli le prime parole pronunciate da Papa Francesco affacciato dal balcone dell’ospedale. Il Papa, seduto sulla sedia a rotelle, ha sorriso, ringraziato e salutato in fedeli, facendo anche il gesto del pollice alzato. Bergoglio si è presentato sul balconcino del secondo piano del policlinico Agostino Gemelli con a fianco il fido infermiere personale Massimiliano Strappetti, che Bergoglio ha preferito al medico curante, interrompendo una tradizione secolare. L’ultimo medico curante del Papa è stato il geriatra del Gemelli, Roberto Bernabei, al quale Bergoglio ha rinunciato.

È stato proprio l’infermiere Strappetti,