Gualtieri appiedato: il Pnrr ha finanziato 400 bus elettrici, ma a Roma ne circolano solo 15 (video)

La denuncia di FdI

Qualcuno salvi i romani da Roberto Gualtieri, sindaco TikToker: l’ultimo disastro Capitale riguarda i nuovi bus elettrici rimasti quasi tutti ad arrugginire nelle autorimesse. “Sui social il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, continua a promuovere cose che non esistono: dei nuovi bus elettrici di Atac, ce ne sono in circolazione appena 15, a fronte dei 110 della prima commessa, tutti immatricolati e a carico dei cittadini da mesi”. La denuncia arriva da FdI capitolino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fratelli d’Italia Roma (@fratelliditalia_roma)

Stefano Erbaggi consiglliere comunale di Fratelli d’Italia riporta i numeri: “Basta fuffa . Stanno circolando appena il 3,6 per cento dei bus elettrici totali che i romani aspettando perché, questo l’unico dato corretto che ha diffuso, la fornitura completa e’ di ben 411 mezzi. La data di fine fornitura da lei prevista è aprile 2026. Giusto in tempo per iniziare la campagna elettorale”.

Perissa: “Mancano le colonnine di ricarica, i bus elettrici restano all’autorimessa”

A documentare il disastro Gualtieri sui nuovi mezzi pubblici Atac, Fratelli d’Italia ha condiviso un video nel quale documenta nel dettaglio cosa è accaduto. Prima appare il video del sindaco di Roma che fa il gommista a uso dei follower social, misurando la pressione degli pneumatici dei bus elettrici con la frase “Pressione perfetta”. A replicare, in un video parallelo è Marco Perissa che gli fa il verso. Il deputato e presidente di FdI Roma Capitale, commenta a tono: “Qui invece la pressione è un po’ bassa. Stiamo per entrare al deposito Atac di Portonaccio dove ci dicono sono rimessati gli autobus elettrici consegnati dall’azienda produttrice. Ora vediamo se ci fanno entrare così cerchiamo di capire anche un pochino meglio se quello che il sindaco racconta è vero oppure è soltanto un bellissimo video su TikTok”.

“Roma merita di più di un sindaco tiktoker”

Il video di FdI prosegue specificando che “Tramite PNRR sono stati stanziati 6 milioni e mezzo di euro per realizzare 40 colonnine di autoricarica per gli autobus elettrici con fine lavori il 28 febbraio. Ad oggi, 14 marzo, questa è la situazione. I lavori sono ancora in corso, delle 40 colonnine previste ne sono state realizzate 21 e solamente 15 sono attive in questo momento. Più di 290 milioni di euro di PNRR destinati all’acquisto di oltre 400 autobus elettrici. Al momento Roma ne ha 100 in disponibilità ma di questi 100 ne funzionano soltanto 15 perché mancano le colonnine di ricarica”.

“Una notizia alquanto imbarazzante – denunciano gli esponenti capitolini di Fratelli d’Italia – soprattutto a fronte degli annunci di un sindaco tiktoker che racconta il cambiamento radicale e immediato di questa città. Ma Roma merita di più, merita qualcuno che le dica la verità, non un sindaco tiktoker”.