Del Debbio lancia un “vaffa” in diretta su Rete 4 a Luca Bottura e Massimo Giannini e infiamma i social (video)

"Retequattrismo a chi?"

Paolo Del Debbio senza freni su Retequattro. Nella puntata del 27 marzo di Dritto e Rovescio, il sanguigno conduttore toscano ha aperto con il segmento dedicato all’aggressione di Romano Prodi nei confronti della giornalista Lavinia Orefici. Dopo aver introdotto i suoi ospiti ha replicato a brutto muso al giornalista e autore tv Luca Bottura e all’editorialista di Repubblica Massimo Giannini. A tenere banco ancora una volta il caso della tirata di capelli alla giornalista che i due trombettieri della sinistra hanno ostinatamente e goffamente cercato di giustificare con una serie di ridicole arrampicate di specchi.

A Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio si è incazzato di brutto con Luca Bottura e Massimo Giannini. A Bottura : “Il retrequattrismo lo dica a sua sorella”, e a Giannini, che ha tirato in ballo i sicari, ha mandato un secco: “Vada a fare in culo”.#28marzo #DelDebbo #Bottura… pic.twitter.com/Slj9U9mUCB — Davide Scifo (@strange_days_82) March 28, 2025

In particolare, Del Debbio ha avuto parole feroci per Luca Bottura, che sui social aveva scritto: “Prodi ha fatto benissimo. Era ora che qualcuno desse al retequattrismo la risposta che merita. Peccato solo sia toccato a chi esegue ordini e non alla ghenga che ha trasformato una gran parte del giornalismo italiano nella cinghia di trasmissione della produzione di odio”.

Quel “retequattrismo” non è andato giù al conduttore di Dritto e Rovescio, che ha scandito con la sua inconfondibile cadenza toscana: “Lo dica a sua sorella il retequattrismo, capito? Non esiste il retequattrismo, se vuol dire che è qualcosa che non va bene, se lo tenga per sé, perché non gliene fo**e nulla a nessuno”. Quindi una menzione altrettanto colorita per “quel piccolo genio di Massimo Giannini che dice che è l’ora di rispondere a questo giornalismo come se lui fosse Letterman in Italia”. “Ma andate a fare in c**o!”, ha chiosato il conduttore di Dritto e rovescio.

Luca Bottura replica con gli ascolti della sua trasmissione

L’editorialista di Repubblica, ospite a Dimartedì, aveva definito quello di Prodi “un gesto sgradevole, che deriva dalla sua età”. L’ex premier, aveva affermato da Floris Giannini, “è l’unico che ha battuto due volte la destra, Berlusconi al massimo della sua potenza. È questo che loro temono, che lui si rimetta a dare una mano a riaggregare un’opposizione per adesso completamente polverizzata”.

Al sonoro vaffa di Del Debbio, Luca Bottura ha risposto con gli ascolti della trasmissione di Geppi Cucciari (di cui è ideatore e autore), in onda in concorrenza con quella di Del Debbio, postando il tweet di un account amico: “Record assoluto di #SplendidaCornice con il 7,6% e 1.221.000 telespettatori su Rai 3, è la puntata più vista di sempre. Battuto anche il retequattrismo: #DrittoERovescio si ferma al 6,6% con 923.000″.

Trecentomila spettatori in più di Del Debbio, commentati con un beffardo: “Un saluto a Paolino”. La risposta di Giannini non è ancora pervenuta, ma di sicuro Del Debbio per la prossima puntata avrà materiale su cui replicare. A modo suo.