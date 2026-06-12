Mondiali 2026, i giovani fanno aumentare gli ascolti in Rai già dalla prima partita tra Messico e Sudafrica

Foto: Imagoeconomica / Canio Romaniello (18/5/2026)

Dati incoraggianti

Sebbene l'Italia non abbia superato le qualificazioni, sono tanti i ragazzi che hanno deciso di seguire il mondiale con attenzione. Dai 15 ai 24 anni, gli uomini hanno contribuito a far salire lo share al 54,6%. Anche le giovani donne sono molto interessate

Il Mondiale 2026 trasmesso su Rai 1, nonostante l’assenza dell’Italia, continua ad interessare ai giovani. Lo dimostrano i numeri annunciati in una nota proprio dall’emittente televisiva pubblica: «La cerimonia inaugurale ha registrato un ascolto medio di 2 milioni 966 mila telespettatori con il 22,2% di share, mentre la partita Messico-Sudafrica ha raggiunto 4 milioni 871 mila telespettatori con il 27,5% di share». Poi si sottolinea che «è particolarmente significativo il successo tra il pubblico più giovane. La sfida inaugurale ha infatti ottenuto il 54,6% di share tra gli uomini di età compresa tra i 15 e i 24 anni, confermandosi uno degli eventi televisivi più seguiti dai giovanissimi. Si tratta di un dato particolarmente rilevante perché intercetta una generazione che non ha mai visto l’Italia partecipare ai Mondiali, ma che dimostra comunque un forte interesse per l’evento, confermandone il valore universale e trasversale».

Rai aumenta gli ascolti e lo share grazie ai giovani per i Mondiali 2026

Resta particolarmente importante il dato sugli obiettivi più dinamici e strategici, oltre ai ragazzi dai 15 ai 24 anni. Gli uomini dai 35 ai 44 anni rappresentano il 38,5% di share, assieme a quelli che vanno dai 45 ai 54 anni. Anche le donne risultano molto interessate, tanto che dai 25 ai 34 anni hanno fatto registrare il 33% di share. Questi risultati evidenziano una straordinaria capacità verso il pubblico giovanile: statistiche molto rilevanti, visto che intercettano una generazione che non ha mai visto l’Italia ai mondiali.

Nonostante ciò, ci troviamo davanti a un forte interesse per l’evento tra i ragazzi, che ne confermano il valore universale e trasversale. In sintesi, la manifestazione rappresenta un appuntamento centrale nel panorama televisivo per tutti gli appassionati del calcio, indipendentemente dalla preferenza dettata dal tifo. In questo caso, non bisogna sottovalutare il rafforzamento del ruolo del servizio pubblico come punto di riferimento per le grandi occasioni sportive.