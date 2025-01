Del Debbio incenerisce l’immigrato che dà la colpa alle donne per gli abusi in piazza Duomo (video)

Giustificare le molestie sessuali a Milano dando la colpa alle ragazze è troppo. Paolo Del Debbio perde la pazienza. La sua reazione è un crescendo rossiniano. Accade nella puntata del 9 gennaio dove tiene banco la festa in Piazza Duomo in occasione dell’ultimo Capodanno. Quando un gruppo di ragazze e ragazzi belgi sono stati oggetto di molestie e presunti abusi. Il racconto choc di una studentessa in trasmissione in esclusiva racconta di una moltitudine di stranieri – una quarantina- che ha circondato il gruppetto di turiste. Sventolavano bandiere della Palestina, del Pakistan, della Turchia, dell’Iraq, oltre a pochissimi italiani. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo contro ignoti per le molestie sessuali raccontate. E si profila la messa in pratica di un rituale islamico messo in pratica contro le donne. “Ci hanno toccato nelle parti intime alte e basse, mi sono sentita sporca e indifesa”. Il racconto è allucinante e dà la misura del panico che hanno dovuto affrontare. La discussione nello studio di Paolo Del Debbio si fa rovente e irricevibile quando prende la parola uno degli ospiti.

Del Debbio annienta l’immigrato “integrato” che colpevolizza le donne per le molestie

Si tratta di uno dei ragazzi extracomunitari integrati nel nostro Paese che, a sorpresa, giustifica l’accaduto attribuendo alla ragazza la colpa di quanto successo. Il conduttore dà sempre voce a tutte le opinioni e i punti vista come nel suo stile. Guarda allibito il suo ospite che straparla: “Tu sei una ragazza. Ad una certa ora se vedi che ci sono tante persone che fanno festa e sono un po’ matte; tu non è che ti metti in mezzo lì e poi dici ops è successo questo, perché secondo me un ragazzo, quello coinvolto, l’avrà sfiorata e lei ha allungato il discorso”. La giornalista che è lì con lui e gli porge il microfono, inorridisce: “Quindi una ragazza non è libera di andare dove vuole e di divertirsi esattamente come gli altri ragazzi?”. Risposta “Sì, ma si deve anche aspettare delle conseguenze”. Del Debbio non può ascoltare oltre e la sua reazine è da manuale. “Ti rendi conto di quel che hai detto, sei lucido?”. Il ragazzo ribadisce: “Sì sono lucido. Io ho detto che non è giusto quello che è successo, ma la ragazza doveva anche aspettarselo”. Del Debbio allora sbotta: “Una ragazza può andare dove cazzo vuole in Italia, lo capisci o no!”. Da applausi. Standing ovation in studio.

