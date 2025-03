Conor McGregor sul ring della politica: «Mi candido alle presidenziali in Irlanda»

L'annuncio sui social

Il controverso campione di Mma attacca l'Ue e i politici del suo Paese sul Patto per le migrazioni: «A rischio la nostra irlandesità, nessuno tranne me lo contrasterà»

Il famoso campione di arti marziali miste (Mma) Conor McGregor ha annunciato la volontà di volersi candidare alle elezioni in Irlanda nelle elezioni di fine anno. L’ex combattente della lega globale Ufc (Campionato di combattimento definitivo), conosciuto per le sue posizioni controverse, ha reso noto sui social media di non essere d’accordo con il nuovo patto europeo sulla migrazione. “Chi altro si opporrà al governo e a questa legge? Qualsiasi altro candidato che tenteranno di proporre non sarà una vera resistenza. Io lo sarò!”, ha scritto McGregor su Instagram.

La notizia è arrivata pochi giorni dopo l’incontro di McGregor con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca per il giorno di San Patrizio: in quella circostanza ha ribadito la sua posizione contraria all’immigrazione, scatenando le polemiche in Irlanda. “L’Irlanda rischia di perdere la sua irlandesità”, ha detto il campione, per poi accusare il governo di aver “abbandonato le voci” dei cittadini e sostenendo che le città contadine siano “invase dagli immigrati”. Non sono mancate le critiche del primo ministro irlandese Micheál Martin, che ha ritenuto inadeguate le parole dell’ex lottatore nel giorno dedicato al santo patrono irlandese e lontane dal “pensiero della popolazione irlandese”.

Lotta dura all’immigrazione, ma «la scelta spetta al popolo irlandese»

Nonostante la grande popolarità sui social, il percorso verso la candidatura si preannuncia complesso per Conor McGregor: infatti, il campione di Mma dovrebbe ricevere il sostegno di almeno 20 parlamentari o di quattro consigli locali per entrare nella lista dei partecipanti. Il lottatore ha promesso che, se verrà eletto, sottoporrà il patto migratorio dell’Ue a un referendum popolare. “Anche se mi oppongo fortemente a questo accordo, non è una decisione mia o del governo – ha spiegato in un post – È una scelta del popolo irlandese! Sempre! Questo è il futuro dell’Irlanda con me presidente”.

Problemi legali e intemperanze: le controversie di McGregor

McGregor, che nel 2021 è stato l’atleta più pagato al mondo secondo Forbes, non combatte in Ufc da quattro anni e da tempo è al centro di questioni legali. È stato accusato più volte di aver commesso violenze sessuali, respingendo sempre le accuse a suo carico. Lo scorso autunno, un tribunale civile di Dublino l’ha condannato a risarcire una donna che lo aveva accusato di stupro nel 2018 con 250mila euro mentre a gennaio è stato coinvolto in una nuova causa civile per presunti abusi durante le finali Nba 2023 a Miami. In seguito, il lottatore ha negato tutte le imputazioni, per poi annunciare appelli legali. McGregor, oltre che per i successi sportivi, in Italia è balzato agli “onori” delle cronache anche quando, nell’ottobre del 2021, Francesco Facchinetti denunciò di essere stato aggredito dal lottatore in un albergo di Roma.