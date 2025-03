Congresso di Azione, Meloni accetta l’invito di Calenda: sabato l’intervento a sorpresa

La prima volta

Giorgia Meloni per la prima volta sarà presente a una manifestazione di un partito di opposizione. Una mossa a sorpresa quella della premier, che parteciperà sabato mattina, alla prima giornata del congresso di Azione. A inizio legislatura, Meloni si era già presentata nella “tana del lupo”, in quella occasione alla kermesse della Cgil di Maurizio Landini. A conferma della capacità di Meloni di non sottrarsi al dialogo.

L’ipotesi, dopo l’invito, circolava da qualche giorno ma oggi da Palazzo Chigi è arrivata la conferma ufficiale con un’aggiornamento dell’agenda settimanale. Se Meloni da Calenda è una prima volta, non vale lo stesso per il contrario: il segretario di Azione è stato ospite da Atreju sia nel 2024 che nel 2023. “Non ho paura, non vedo né il lupo né la tana” disse rispondendo, nel dicembre scorso, a chi gli chiedeva come si sentisse nella tana del lupo, la festa di FdI. “E’ stata invitata, ha accettato e interverrà”, la spiegazione ufficiale che viene data per questo appuntamento. Ma il capo del governo non sarà l’unico ospite di maggioranza di Carlo Calenda, il segretario confermato a metà febbraio dai circa 13.700 iscritti.

Al congresso di Azione di sabato e domenica a Roma ci saranno anche altri esponenti del governo e del centrodestra. Si tratta della fase ‘politica’ del congresso per l’insediamento formale di Calenda che è già stato rieletto segretario con 85,8%, la sfidante Giulia Pastorella ha ottenuto il 14,2%. Per le opposizioni, in programma, ci sono alcuni dirigenti del Pd da Francesco Boccia a Paolo Gentiloni, oltre al socialista Maraio e esponenti di formazioni libdem.

Al Congresso di Azione anche Crosetto, Tajani e Giorgetti

I lavori al Rome Life Hotel | Nazionale spazio eventi saranno aperti sabato alle ore 10:30 dai saluti istituzionali dell’onorevole Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Alle ore 10:45 è previsto l’intervento del segretario nazionale Carlo Calenda. Alle ore 11:30 l’intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La mattinata proseguirà con tre panel tematici. Alle ore 12:00 si discuterà di Difesa europea: presenti Guido Crosetto, ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa e presidente del Copasir (collegato), Ettore Rosato, segretario del Copasir e deputato di Azione, Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica e della Difesa. Alle ore 13 panel dedicato al futuro dell’Europa. Partecipano Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio e Commissario Europeo, Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea (collegato), Mario Monti, senatore ed ex presidente del Consiglio, Giulia Pastorella, deputata di Azione. Alle 14 approfondimento sull’economia con Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia (collegato), Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, Daniela Fumarola, segretaria Cisl, Matteo Richetti, capogruppo Azione alla Camera.

La presenza a sorpresa della Meloni

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15 interventi di: Elena Bonetti, ex ministro delle Pari Opportunità e la Famiglia, Carlo Cottarelli, economista, Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, Giuseppe Benedetto, presidente Fondazione Einaudi, Malik Azmani, vice presidente di Alde, Enzo Maraio, segretario del Partito Socialista Italiano, Corrado De Rinaldiis Saponaro, segretario del Partito Repubblicano Italiano, Alberto Forchielli co-fondatore di Drin Drin e Oreste Pastorelli, presidente dei Socialisti liberali. Alle ore 18 intervento di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari esteri. I lavori di domenica riprenderanno alle ore 9:30 con un panel dedicato ai temi dell’impegno femminile in politica. Parteciperanno Stefania Postorivo, responsabile Pari Opportunità di Azione, Emma Fattorini, ex senatrice e storica, Elena Bonetti, deputata di Azione ed ex ministra delle Pari Opportunità. Alle 12 intervento conclusivo del segretario di Azione, Carlo Calenda.