Come investire i soldi di vincite o eredità: le 10 regole degli esperti per non trasformare il sogno in un incubo

Consigli per gli acquisti

Rendite, proventi inaspettati, premi vinti alla Lotteria e quant'altro: passata l'euforia bisogna gestire al meglio il denaro e affrontare una fase tutt'altro che semplice ed esente da rischi. Almeno a detta degli esperti che avvertono: investire con saggezza non è così facile come sembra. Ecco allora il decalogo dei suggerimenti doc

Investire i soldi di vincite o lotterie o salvaguardare fortune ereditate può trasformare i sogni di gloria in un incubo. Per scongiurare il rischio, allora, arrivano i consigli degli esperti e addetti ai lavori che aiutano a evitare sbagli, delusioni, perdite o tracolli. sì, perché sbancare al Lotto con un terno ricevuto in sogno, indovinare la combinazione vincente del Superenalotto, ricevere una generosa eredità lasciata da un lontano zio che nemmeno sapevi di avere può rivelare più facce di una medaglia della fortuna.

Nonostante ciò, chi di noi, almeno una volta nella vita, non lo ha desiderato, agognato, o addirittura sfiorato? Eppure, nel perdersi in sogni di gloria e nel pensiero di immaginifici bagni dorati tra banconote e lingotti modello Paperon de Paperoni, quasi nessuno degli aspiranti fortunati milionari si sofferma su quello che succede dopo la riscossione del tesoretto, una fase tutt’altro che semplice: almeno a detta geli esperti. I quali avvertono: investire con saggezza non è così facile come sembra.

Come investire i soldi di vincite o eredità: ecco le 10 regole degli esperti

Sì, perché alla fine il dilemma, se non si svuole sperperare o rischiare va affrontato: che fare per gestire al meglio i soldi e non buttarli via? Spendere? Investire? Risparmiare? E come districarsi tra consulenti finanziari, commercialisti e proposte di investimento? A tanti e tali impegnativi interrogativi hanno provato a rispondere diversi professionisti, esperti di finanza e luminari di settore. allora ecco, riassunta in 10 punti, la sintesi di cosa pensano su questi temi diversi consulenti e specialisti.

1) Non prendere decisioni affrettate

L’entusiasmo e la felicità sono pericolosi. Capita che in caso di una grossa vincita uno dica: «Ora mi compro la Ferrari». Ecco: no. Certo, magari ti senti invincibile con la mitica auto sportiva, ma prima o poi ti ritroverai ad accorgerti di non avere più soldi per fare benzina. E, spoiler, la mitica auto costosa non ti darà rendimenti. Meglio aspettare che passi l’euforia e attendere almeno qualche settimana prima di aprire il portafoglio, sia che si tratti di acquisti, che di investimenti.

2) Fare attenzione alle tasse sulla vincita

Occhio poi alle tasse che si devono pagare sulle vincite. Nel senso: prima di impegnare le somme, si deve vedere se il quantum a disposizione è il 100% uguale a quella vinta, o si deve calcolare una decurtazione legata alle imposte. Meglio consultare un commercialista.

3) Diversificare gli investimenti

Mai puntare in finanza tutto su rosso o nero in stile roulette. Meglio spacchettare la somma a disposizione, perché c’è sempre la possibilità che qualcosa vada storto e che poi ci si ritrovi senza più soldi. E quindi si può pensare di investire in: azioni, obbligazioni, fondi Etf e fondi indicizzati, strumenti a basso rischio, immobili.

4) Costituirsi un fondo di emergenza

Tra gli esperti c’è chi suggerisce chi suggerisce di essere previdenti e non rinunciare alla sicurezza economica: si dovrebbe accantonare una parte della somma vinta in un fondo di emergenza o di sicurezza così da non essere colti di sorpresa davanti a imprevisti e coprire almeno da 6 a 12 mesi di spese.

5) Rivolgersi a più consulenti finanziari

Se state pensando di far fruttare i soldi vinti, ma non avete dimestichezza con numeri e finanza, allora meglio rivolgersi non a un consulente finanziario, ma a più consulenti finanziari. Sì, non uno, diversi. Così da valutare la migliore strategia, ridurre i rischi e provare a massimizzare rendimenti e profitti secondo quella che si qualifica come la soluzione più utile.

6) Puntare sulla borsa: valutare gli Etf e fondi indicizzati

Informarsi sugli Etf (Exchange Traded Funds) e i fondi indicizzati, opzioni a basso costo che permettono di investire in mercati diversificati con meno rischio rispetto alle singole azioni.

7) Considerare l’ opportunità di investire sul mercato immobiliare

Se vi piace il mattone, allora una strada può essere quella di acquistare una casa con l’obiettivo di affittarla. Entrano in gioco diverse dinamiche, come le spese di ristrutturazione, manutenzione, e le tasse. Un investimento da valutare con attenzione, ma in ogni caso nel mirino dovrebbero essere messe le zone che presentano un alto potenziale di crescita valoriale.

8) Evitare gli investimenti troppo rischiosi

Attenzione ai miraggi di guadagni facili. Criptovalute, il trading speculativo, o i titoli ad alto guadagno, ma ad alto rischio, potrebbero indurre a bruschi risvegli con forti perdite. A guadagnarci alla fine potrebbe essere solo chi li propone.

9) La filantropia

Se volete donare tutto o parte della vincita, ricordatevi dei possibili vantaggi fiscali e di scegliere enti riconosciuti.

10) Come investire i soldi ragionando sul lungo termine

Difficile guadagnare tanto in poco tempo. Il più delle volte meglio puntare su rendimenti stabili, o strumenti come la pensione integrativa.