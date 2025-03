Atletica, un volo infinito e la vittoria per un centimetro: Mattia Furlani campione del mondo (video)

I campionati indoor

Mattia Furlani campione del mondo. L’atleta azzurro ha vinto l’oro nel salto in lungo, ai Mondiali indoor in corso a Nanchino, in Cina. Dopo il bronzo olimpico conquistato a Parigi e l’argento agli Europei di Apeldoorn, per Furlani arriva la terza medaglia, quella più preziosa. A soli 20 anni, Mattia è riuscito a saltare 8.30 metri, battendo così sia il giamaicano Wayne Pinnock, secondo a 8.29, che l’australiano Liam Adcock, terzo con un 8.28.

Il volo di Mattia Furlani che gli vale la medaglia d’oro

Niente da fare per il campione olimpico in carica, il greco Miltiadis Tentoglou. Alla fine l’Italia chiude quindi i Mondiali di Nanchino con tre medaglie: gli ori di Furlani e di Andy Diaz, nel salto triplo, si aggiungono all’argento conquistato da Zaynab Dosso nei 60 metri. Rammarico invece per Leonardo Fabbri, che nel lancio del peso chiude al quarto posto.

L’ho sognato e desiderato, dopo Appeldorn sono rimasto concentrato e ci ho creduto fino alla fine di poter competere con i top del mondo e ce l’ho fatta”. Queste le parole di Mattia Furlani a Sky dopo la medaglia d’oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica leggera a Nanchino. “Ogni tanto il ‘fattore c’ incombe anche su di me questo è lo sport, potevo fare meglio e devo fare di meglio ma comunque sono contento per un’ottima gara”, ha aggiunto l’azzurro a proposito della vittoria per un centimetro sul giamaicano Wayne Pinnock.

“Vincere il Mondiale a 20 anni per me è davvero qualcosa di fuori dal normale, un onore, ma ci sono ancora tante tappe da fare”, ha aggiunto Furlani che poi spiega il bell’abbraccio con la mamma, che lo allena, dopo la vittoria: “Solo io e lei sappiamo le lacrime che abbiamo versato dopo l’Europeo, ma semplicemente per il fatto che sapevo di valere di più quel giorno. Ma l’Europa è un quinto del mondo… Ora sono qui, a un Mondiale vinto, e voglio solo godermi questo”. Ora il prossimo appuntamento sono i Mondiali a Tokyo, a settembre: “Vado per sognare e provare a fare di meglio”.