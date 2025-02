Trump: “Ho parlato con Putin, ho un piano per finire la guerra”. Il Cremlino non smentisce

«Quante volte ho parlato al telefono con Putin? Meglio non dirlo»: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rivela di avere intavolato una trattativa diretta con il presidente russo per cercare di negoziare la fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto in un’intervista esclusiva a una giornalista del New York Post, a bordo dell’Air Force One.

L’intervista esclusiva a bordo dell’Air Force One

Trump crede che a Putin «importi» delle uccisioni sul campo di battaglia, precisa Miranda Devine la giornalista del NYPost che ha ricostruito la giornata tipo del presidente, dalle prime riunioni alle 6 di mattina, alla cena alla Casa Bianca non prima di mezzanotte. Dentro la frenetica routine quotidiana di Trump, l’articolo rivela tra le altre cose che Trump usa un grande cerotto color pelle sulla mano, a fronte di ‘così tante’ strette di mano, per coprire lividi e graffi causati dai suoi ‘entusiasti sostenitori’.

Quanto a Putin, il presidente Usa dice: «Vuole vedere la gente smettere di morire», ha detto. Secondo Trump, la guerra «non sarebbe mai accaduta» se fosse stato presidente nel 2022. «Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin – ha aggiunto Trump – Biden era un imbarazzo per la nostra nazione, un imbarazzo totale».

Il presidente Usa prepara un accordo con Zelensky da 500 milioni di dollari

Trump ha anche affermato di avere un piano concreto per porre fine alla guerra in Ucraina. «Spero che sia veloce. Ogni giorno muoiono persone. Questa guerra è così brutta in Ucraina. Voglio porre fine a questa dannata cosa. Poi rivolgendosi al Consigliere per la Sicurezza Nazionale Mike Waltz, che lo ha raggiunto nel suo studio a bordo dell’Air Force One venerdì sera, il presidente ha detto: «Facciamo partire queste riunioni. Vogliono incontrarsi. Ogni giorno muoiono delle persone. Giovani, bei soldati vengono uccisi. Giovani uomini, come i miei figli. Da entrambe le parti. Su tutto il campo di battaglia».



Trump ha anche detto di voler ottenere un accordo da 500 milioni di dollari con il presidente Volodymyr Zelensky per l’accesso ai minerali delle terre rare e al gas ucraino in cambio di garanzie di sicurezza in un potenziale accordo di pace. Il 5 febbraio, il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha riconosciuto per la prima volta che ci sono contatti con l’amministrazione del presidente Trump. Nelle scorse ore Trump ha anche detto che potrebbe incontrare Zelensky già la prossima settimana. Il presidente ucraino ritiene che il suo incontro con Trump dovrebbe avvenire prima di determinare il formato dei colloqui con la Russia.

Il portavoce del Cremlino: Putin ha parlato con Trump? Potrei non saperlo

Da Mosca, il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov non ha né confermato né smentito le informazioni relative alla conversazione telefonica tra il leader russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, contenute in un’intervista del leader Usa al NYPost. «Mentre l’amministrazione a Washington svolge il suo lavoro, spuntano molte comunicazioni diverse, e queste comunicazioni vengono condotte attraverso canali diversi e, naturalmente, sullo sfondo della molteplicità di queste comunicazioni, io personalmente potrei non sapere qualcosa, potrei non essere a conoscenza di qualcosa. Pertanto, in questo caso, non posso né confermare né negare questo», ha detto Peskov a una agenzia russa.