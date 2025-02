Trump esclude gli uomini “finte donne” dalle gare femminili: ecco il nuovo ordine esecutivo (video)

“Da ora in poi, gli sport femminili saranno soltanto per le donne”. Donald Trump, alla cerimonia per la firma del nuovo ordine esecutivo a tutela del genere femminile, ha annunciato la decisione di escludere gli uomini “trans” o ad alta percentuali di ormone maschile, dalle competizioni femminili, contro le derive del woke. Il presidente americano, durante la firma del nuovo provvedimento, si trovava nella Sala est ed è stato affiancato da decine di atlete grandi e piccole, stando al video pubblicato dal New York post. Poi si è rivolto alle scuole avvisando gli istituti che “se lascerete che gli uomini prendano il controllo delle squadre sportive femminili o invadano i vostri spogliatoi, sarete indagati per violazioni del Titolo IX e metterete a rischio i vostri finanziamenti federali”.

L’ordinanza, infatti, impone al dipartimento dell’Istruzione di “intraprendere tutte le azioni appropriate per difendere le opportunità sportive riservate esclusivamente alle donne e gli spogliatoi riservati esclusivamente alle donne” e di risolvere le attuali cause legali sul tema con una modalità “coerente con questa politica”. Il dicastero per la didattica americana dovrà anche chiarire che “che gli sport femminili sono riservati alle donne”.

Invece, al dipartimento di sicurezza è stato ordinato di negare i visti “rilasciati da uomini che tentano di entrare fraudolentemente negli Stati Uniti, identificandosi come atlete donne”. L’ultimo provvedimento scelto da Trump riguarderà anche le Olimpiadi di Los Angeles del 2028, in cui lui sarà in carica come presidente. Il segretario di stato Marco Rubio ha ricevuto l’incarico presidenziale di “chiarire al Comitato olimpico internazionale che l’America rifiuta la follia transgender.

Trump difende le donne: basta uomini nelle competizioni femminili

Il titolo IX citato da The Donald è una norma del 1972, che proibisce la discriminazione basata sul sesso in qualsiasi scuola o altro programma educativo che riceva finanziamenti federali. La legge ha ricevuto il riconoscimento per aver contribuito alla crescita di di popolarità di eventi come il basket femminile, il calcio femminile e il softball.

“Negli ultimi anni, molte istituzioni educative e associazioni sportive hanno permesso agli uomini di competere negli sport femminili”, stando a quanto riporta l’ordine esecutivo del presidente americano. “Questo è degradante, ingiusto e pericoloso per le donne e le ragazze – continua la nota – e nega loro la stessa opportunità di partecipare ed eccellere negli sport competitivi”.

Inoltre, un funzionario della Casa Bianca ha rivelato che “nel suo primo giorno in carica, Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che chiede alle scuole di tutto il paese di consentire agli studenti di competere nello sport della loro identità di genere”. “Questo è uno schiaffo in faccia alle innumerevoli atlete che dedicano enormi sforzi per essere le migliori nel loro sport – ha proseguito – solo per essere costrette a competere con uomini biologici”.

Anche l’associazione atletica universitaria americana è d’accordo con Trump

“Crediamo fermamente che standard di ammissibilità chiari, coerenti e uniformi sarebbero più adatti agli studenti-atleti di oggi, anziché a un mosaico di leggi statali e decisioni giudiziarie contrastanti”. Queste le parole di Charlie Baker, presidente dell’ associazione atletica universitaria americana nota come Ncaa, prima che il provvedimento di Trump entrasse in vigore. “Per questo scopo, l’ordine del presidente Trump fornisce uno standard nazionale chiaro – ha aggiunto – il consiglio dei governatori della Ncaa sta analizzando l’ordine esecutivo e prenderà le misure fondamentali per allineare la politica dell’associazione nei prossimi giorni”. Secondo Baker, l’Ncaa applicherà la normativa anche in base alle aggiuntive indicazioni dell’amministrazione repubblicana.

Il presidente Trump aveva già condotto la propria campagna a favore delle donne, per porre fine alla partecipazione maschile negli sport femminili. Negli Usa c’è anche chi si è mosso per protestare contro l’inserimento dei transgender nelle competizioni femminili, come nel caso del nuotatore Penn Lia Thomas, il quale ha stabilito un nuovo record nelle competizioni universitarie femminili pur essendo di sesso maschile.