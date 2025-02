Trattori contro il governo Meloni: clamoroso flop della marcia su Roma. Entrano solo in sei… (video)

Sono tornati con le ruote tra le gambe, già a metà giornata, a Torrimpietra, i trattori che questa mattina avevano raggiunto la Capitale, in segno di protesta contro le politiche del governo. In tutto, circa una ventina i mezzi che hanno raggiunto la Capitale percorrendo la via Aurelia a clacson spiegati, solo la metà di quelli annunciati ieri, circa 50. Ma solo sei di questi, poi, sono stati fatti arrivare a piazza Irnerio per evitare di congestionare eccessivamente il traffico mentre gli altri li attendevano nel parcheggio del supermercato Pam Panorama. Per questo motivo dopo un presidio di circa un’ora, tra le proteste degli automobilisti, i sei mezzi sono tornati a compattarsi con gli altri per poi rientrare a Torrimpietra dove per oggi la protesta si è conclusa. Si tratta della prima protesta dei trattori su Roma del 2025. Tristissima.

A guidare la protesta Salvatore Fais, socio fondatore di Agricoltori italiani, che se la prende con il governo perché con il piano Mattei autorizzerebbe insieme alla Coldiretti ”una concorrenza sleale”. Un’accusa che però è stata più volte respinta e smentita da Coldiretti.