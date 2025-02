Roccaraso, lite con i “tiktoker” (video) ma invasione contenuta. Ora però i commercianti si lamentano

Sono stati 2.500 i visitatori arrivati da Napoli a Roccaraso e nelle zone limitrofe con i 40 bus autorizzati. “Le limitazioni e il piano di controllo messo in atto dalla prefettura insieme alle amministrazioni ha prodotto i suoi effetti”, è il commento, nel pomeriggio, all’Adnkronos, del sindaco di Roccaraso (L’Aquila) Francesco Di Donato. L’invasione dei 260 autobus turistici, carichi di tiktoker napoletani, non si è ripetuta, almeno, non in quei termini. Ma non è solo merito del numero chiuso: “Il tempo non buono e le criticità di domenica scorsa hanno influito sulle presenze nella giornata di oggi”. “Ieri – continua il primo cittadino – c’è stata una buona presenza turistica, oggi c’è la metà della gente di ieri”. “Siamo soddisfatti per il piano messo in atto – aggiunge – ma dovranno essere approfondite le cause dei numerosi pulmann arrivati la scorsa domenica…”. “Le immagini circolate domenica scorsa sono negative per Roccaraso e non rispecchiano la realtà dell’offerta turistica e della bellezza di questo paese”, conclude.

Roccaraso e la domenica senza “invasione” ma con lite

Intanto però sono discordanti i pareri dei commercianti di Roccaraso sulla decisione del sindaco di contingentare gli arrivi degli utenti ‘mordi e fuggi’ dopo l’invasione di 260 pullman di domenica scorsa: chi si lamenta degli incassi dimezzati e degli alimenti da buttare per la rinuncia di molte persone a tornare, chi dice che c’è un afflusso quasi regolare di clienti, chi sostiene che nulla è cambiato. “Tutti hanno diritto di venire in montagna – spiega un commerciante – non solo i ricchi che vanno sugli impianti a sciare: questo provvedimento ci fa perdere soldi, dobbiamo buttare roba da mangiare”. Per un ristoratore “è tutto come le altre domeniche, adesso che scendono dalle piste il locale si riempie”, mentre per un altro commerciante che vende alimentari, “si sta lavorando bene, non ci sono lamentele, tutto a posto, complimenti al sindaco”.

C’è stato però spazio anche per una lite verbale tra il deputato di Avs Francesco Borrelli e il tiktoker Antony Sansone oggi a Roccaraso in diretta Facebook. “Ci avete fatto vergognare, Napoli non siete voi” ha accusato Borrelli, parlando di quanto accaduto la settimana scorsa nella popolare località sciistica, presa d’assalto da centinaia di pullman dalla Campania e in particolare da Napoli.

“Non rispondiamo – dice Sansone che vanta 80mila follower sulla App – perché sennò facciamo il suo gioco”, ma poi sbotta “amore, io domenica non c’ero: mi devi delle scuse perché mi hai chiamato ‘incivile'”. “Ma bloccare le strade cos’è? E, poi, perché continui a chiamarmi ‘amore’??”. Uno scontro verbale, postato in video sulla pagina Fb del deputato, che ha portato a casa migliaia di ‘Mi piace’, oltre a centinaia di commenti e condivisioni.

Il video dello scontro verbale