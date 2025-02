Omicidio di Chiara Poggi, l’ultima mazzata per Alberto Stasi: nessun errore. La Cedu respinge il ricorso

Niente da fare per Alberto Stasi. La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha dichiarato all’unanimità “irricevibile” il ricorso presentato dalla difesa dell’uomo condannato, nel 2015, in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia). Stasi reclamava “una violazione del suo diritto a un processo equo, per quanto riguarda il principio della parità delle armi” lamentando che nel processo d’appello bis non sarebbe stato ascoltato un testimone “decisivo” a dire della difesa.

Il processo per la morte di Chiara Poggi e il ricorso di Alberto Stasi

Per la corte, invece, la condanna si basa “su vari elementi di prova” e le dichiarazioni del teste agli inquirenti “lungi dall’essere decisive per determinare la responsabilità penale dell’interessato, sono semplicemente servite a corroborare tutte le prove a carico” si legge nella sentenza. In tal senso, l’ultima decisione della corte d’Assise d’Appello di non sentire nuovamente il testimone “non ha compromesso l’equità del procedimento penale a carico del ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato”.

La decisione potrebbe così mettere la parola fine a uno dei casi giudiziari più lunghi degli ultimi anni, mentre Stasi, oggi quarantenne, già da tempo beneficia del lavoro esterno al carcere di Bollate: dovrebbe chiudere il suoi debito con la giustizia, scontando la pena, tra circa tre anni e mezzo. “Spero che questa decisione ponga una volta per tutte la parola fine a questa vicenda giudiziaria”, ha il commentato l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi. Nel dichiarare irricevibile, in quanto manifestamente infondato, il ricorso la Cedu, tra l’altro, ha considerato “che la decisione della corte d’assise d’appello di rinvio di non sentire nuovamente B. non abbia compromesso l’equità del procedimento penale a carico del ricorrente, considerata nel suo complesso”.