Nora, 15 anni, uccisa da un’overdose di droga a Verona: arrestato uno spacciatore nordafricano

Forse non è morta per il fentanyl, ma certamente la giovane Nora, 15 anni, è stata stroncata da un’overdose di droga, probabilmente cocaina. C’è una solta nelle indagini sulla morte della ragazzina trovata senza vita lo scorso 27 gennaio in un appartamento a San Bonifacio, in provincia di Verona. Ieri pomeriggio Polizia e Carabinieri hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Verona su richiesta della Procura scaligera, un 34enne nord africano, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il pusher che avrebbe ceduto la cocaina alla 15enne Nora, il cui corpo è stato trovato nella casa abbandonata luogo di ritrovo di consumatori di stupefacenti. Il 34enne è indagato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dal fatto di aver ceduto, in più occasioni, stupefacenti alla minore.

La morte di Nora, uccisa da un’overdose di droga

Nell’appartamento dove Nora è stata trovata morta, c’erano i suoi documenti, ma di pusher nessuna traccia. “Mia figlia era ingenua e si fidava di tutti, anche di chi non avrebbe dovuto. A San Bonifacio non ci andava quasi mai, forse due volte. In quella casa è entrata per la prima volta”, ha raccontato la madre. Le indagini hanno evidenziato come lo spacciatore nordafricano fosse attivo nello spaccio di stupefacenti in tutto il comprensorio di San Bonifacio e nei paesi limitrofi. Altri due conoscenti della ragazza sono stati denunciati in stato di libertà, poiché nei giorni precedenti alla sua morte avrebbero organizzato vari incontri per il consumo di droga ai quali avrebbero partecipato insieme alla ragazza.