Dopo le offese a Valditara, Raimo torna in cattedra: “Ricomincio dai crimini dei franchisti in Spagna”

“Sono contento di tornare a scuola, sono molto contento”. Torna in cattedra Christian Raimo, scrittore e insegnante presso il liceo Archimede di Roma, che era stato sospeso per tre mesi dall’insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio, a seguito di offese rivolte al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Durante un dibattito pubblico alla festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra nel settembre 2024, Raimo aveva definito Valditara un “bersaglio debole da colpire” e lo aveva paragonato alla “Morte Nera” di Star Wars, utilizzando termini come “cialtrone” e “lurido” per descrivere le sue politiche.

L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha ritenuto che tali dichiarazioni non costituissero una critica costruttiva, ma piuttosto un’offesa che violava i principi fondamentali di rispetto reciproco e dialogo civile. Di conseguenza, è stato emesso un provvedimento disciplinare nei confronti di Raimo. Domani il ritorno in cattedra, pare – ma la fonte è lo stesso Raimo – nel tripudio dei suoi studenti.

Offese Valditara, il professor Raimo torna a scuola

“La scuola è la mia ragione di vita, lo è in classe, nei collegi docenti e nei consigli di classe, ma anche fuori dalla scuola, e soprattutto perché la relazione con i ragazzi è l’acqua in cui mi piace nuotare”, dice Christian Raimo. “Chiunque si spende per la scuola lo sa: il lavoro del docente è un lavoro di relazione, per cui serve una continuità che non è solo presenza, ma progettualità e riflessione sul percorso, interesse per le persone. C’è stata questa sospensione brusca, che ai ragazzi è sembrata insensata quanto a me. Ma per fortuna di queste cose non parleremo in classe”, sottolinea. Il professore annuncia che affronterà subito il tema a lui preferito: “Il genere di dissidi che discuteremo saranno quelli tra Fronte popolare e franchisti durante la guerra civile spagnola, o tra empiristi e innatisti nell’età moderna. Bene così“.