Delmastro dopo il cambio ai vertici dell’Anm: “Si può aprire una nuova stagione con la magistratura”

“Lo sciopero confermato non mi pare l’elemento di novità”, afferma ad Affaritaliani.it il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro dopo le parole del nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi che ha anche aperto al confronto con il dialogo con la risposta positiva della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “È semmai la preannunciata volontà di dialogo pur nella distinzione delle legittime posizioni che segna l’elemento su cui concentrarsi. Il Governo non si chiuderà mai al dialogo”, sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia.

Delmastro e la nuova Anm: “È l’ora del dialogo”

“La riforma della giustizia non è mai stata partorita come “contro” qualcuno, ma “per” cittadini e magistrati. Siamo sempre stati convinti che le riforme si costruiscano con il dialogo, ma non possano essere interrotte dal muro contro muro. La profferta di dialogo potrebbe aprire ad una stagione di rinnovato confronto con la magistratura, pur nella distinzione delle posizioni e della reciproca indipendenza di Magistratura e Politica. Io da sempre sono un convinto sostenitore del dialogo, ovviamente se è comune intenzione. Così come non è blasfemia modificare la Costituzione, non è sacrilego modificare le riforme della Costituzione”, aggiunge Delmastro in risposta alle obiezioni dell’Anm.

“Le nostre riforme nascono dalla speranza di cambiare l’Italia e consegnare ai nostri figli una “giustizia più giusta”. E come diceva Sant’Agostino: “La speranza ha due bei figli: la rabbia ed il coraggio. La rabbia nel vedere come vanno le cose, il coraggio di vedere come potrebbero andare”. Qualcosa non è andato in questi anni e ha suscitato rabbia, soprattutto in chi sa quanti magistrati onesti e per bene ogni giorno lavorino duramente per onorare la loro toga. Ora potrebbe essere il momento del “coraggio” di guardare insieme come migliorare”, conclude il sottosegretario alla Giustizia.

I nomi nuovi ai vertici della magistratura

Accanto a Cesare Parodi, nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati, è stata eletta l’intera giunta esecutiva centrale dell’Anm. A ricoprire il ruolo di segretario generale sarà Rocco Maruotti, mentre il nuovo vicepresidente Marcello De Chiara. Per Stefano Celli l’incarico di vicesegretario generale, per Giuseppe Tango quello di coordinatore dell’ufficio sindacale e per Monica Mastrandrea la direzione de La Magistratura. Completano la giunta Chiara Salvatori, Paola Cervo, Sergio Rossetti e Dora Bonifacio.