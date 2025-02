Chat rubate, Meloni: «Stima per Salvini, avanti compatti». Fine dei sogni per i seminatori di zizzania

«Noi andiamo avanti, compatti, come sempre». Arriva dai suoi social la risposta di Giorgia Meloni sulla pubblicazione sul Fatto Quotidiano e perfino in un libro di alcune vecchie chat interne a FdI. Ed è una doccia gelata per chi sperava di poter creare problemi alla tenuta della maggioranza seminando zizzania. Meloni ha pubblicato una foto che ritrae lei e Matteo Salvini insieme, abbracciati e intenti a ridere di gusto, in una bella giornata di sole. «Non sarà certo qualche polemica forzata e strumentale a scalfire il nostro rapporto», ha chiarito il premier nel post che accompagna lo scatto.

Meloni: «La stima per Salvini è nei fatti, avanti compatti come sempre»

«Con Matteo Salvini – si legge ancora nel post di Meloni – abbiamo affrontato tante battaglie insieme e continueremo a lavorare fianco a fianco, con lealtà e determinazione, per il bene dell’Italia. La stima nei suoi confronti è nei fatti: oltre a essere Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è anche Vicepremier del nostro Governo. Un ruolo centrale – ha sottolineato Meloni – per portare avanti le riforme e i progetti che servono alla Nazione».

Salvini: «Sbaglia chi pensa di mettere in difficoltà la maggioranza con vecchie chat»

Lo stesso Salvini, intervistato dal Tempo, ha chiarito che «se qualcuno spera di mettere in difficoltà la maggioranza pubblicando vecchie chat riservate, sbaglia. Certo, anche se non sono eccessivamente permaloso non fa piacere leggere certe cose. Però si tratta di battute scritte in un’altra era politica che, sono certo, non rispecchiano il pensiero attuale degli alleati. Giorgia saprà confermarlo».