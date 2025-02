Chat rubate a FdI nel 2018 e pubblicate oggi, Salvini chiude il caso: “Battute di un’altra era politica”

“Se qualcuno spera di mettere in difficoltà la maggioranza pubblicando vecchie chat riservate, sbaglia. Certo, anche se non sono eccessivamente permaloso non fa piacere leggere certe cose. Però si tratta di battute scritte in un’altra era politica che – sono certo – non rispecchiano il pensiero attuale degli alleati. Giorgia saprà confermarlo”. Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini intervistato da Il Tempo smonta le polemiche a proposito delle frasi stralciate da chat social di esponenti di Fratelli d’Italia e risalenti al 2018.

Salvini: mi fido dei miei colleghi di governo

Sul caso Almasri, il leader del Carroccio usa parole altrettanto nette, a proposito delle informative dei ministri Nordio e Piantedosi in Parlamento. Replicando alle opposizioni, che insistono sul fatto che è stato liberato un torturatore: “Mi fido dei miei colleghi di governo – ribadisce Salvini – La sinistra ha spalancato i porti all’arrivo di centinaia di migliaia di clandestini, non credo possa dare lezioni a un governo che espelle i delinquenti. E ricordo che è la stessa sinistra che mi voleva in galera per aver difeso i confini”. Poi spiega come si esce da questa contrapposizione frontale e accuse reciproche tra una parte della magistratura e il governo sulla riforma della giustizia: “Mi auguro che l’Anm abbassi i toni, perché il principio della divisione dei poteri deve valere anche per la magistratura che non può interferire col potere legislativo”.

“Il progetto di Musk si può importare in Europa”

Il vicepremier si sofferma infine sul progetto di Elon Musk di esportare il modello Trump in Europa. Se è davvero esportabile il modello ‘Maga’ nel nostro continente nella declinazione ‘Mega’ (Make Europe Great Again)? “Certamente sì, vogliamo rafforzare il progetto politico di chi vuole un’Europa più concreta, capace cioè di fare meno cose ma di farle meglio, capace di proteggere famiglie e imprese europee. Esempio concreto: come fatto da Trump, Bruxelles dovrebbe immediatamente bloccare l’estremismo green che vorrebbe imporre solo auto elettriche dal 2035. Una scelta che favorirebbe la Cina e danneggerebbe il vecchio continente. Ecco – conclude Salvini – su questo e su altri temi, come l’immigrazione, vogliamo dare la sveglia a Bruxelles”.