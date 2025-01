Spettacolo di “stelle cadenti” in cielo, ma è il razzo Starship di Musk esploso durante un lancio (video)

Stelle cadenti, ma non era un fenomeno naturale. Molti utenti sui social hanno pubblicato i video che mostrano luci nella notte del Texas, e non erano stelle ma nell’atmosfera mentre precipitano in mare al largo dell’arcipelago di Turks e Caicos frammenti di un’astronave che si disintegrano. Un razzo, quello del programma Starship di SpaceX di Elon Musk.

L’esplosione del razzo Starship nei cieli del Texas

Nel corso della notte, negli Usa, un razzo Starship sviluppato da SpaceX di Elon Musk, è esploso pochi minuti dopo il lancio da una base spaziale in Texas, costringendo gli aerei in volo sul Golfo del Messico a modificare la rotta per evitare la caduta di detriti. SpaceX ha perso il controllo con Starship – che trasportava dieci copie dei satelliti Starlink da rilasciare in orbita – otto minuti dopo il decollo. Il responsabile delle comunicazioni dell’azienda, Dan Huot, ha imputato il guasto ad un’anomalia dello stadio superiore del vettore, che ha lasciato dietro se’ scie di fumo e fasci di luce dopo l’incidente, avvenuto in prossimità delle Bahamas. Il contatto è stato perso circa 8 minuti e mezzo dopo l’inizio del volo. Musk ha in programma di lanciare Starlink veri e propri su Starship prima di passare ad altri satelliti e, alla fine, agli equipaggi. È stato il settimo volo di prova per il razzo più grande e potente del mondo.